Bombeiros do ES dão dicas para evitar incêndios em casa

Cuidado com depósito de coisas em um mesmo ambiente da casa

A mangueira da botija de gás e o registro de pressão precisam ser trocados a cada cinco anos. É preciso ficar atento a data de validade. "A maior parte dos incêndios acontece na cozinha, e uma das principais formas de prevenção é observar a validade da mangueira de gás e do registro de pressão. Eles têm validade de cinco anos e perdem a qualidade de segurança do material após esse período. Também não pode ficar com a mangueira atravessada no fogão, atrás do forno, porque a medida que vai usando o forno, aquece a mangueira e dá problema", afirma o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

Álcool e demais substâncias inflamáveis devem ser guardados em local seguro, longe do alcance das crianças. "É não colocar material inflamável no ambiente de cozinha. Quem tem criança em casa, deve ter fósforo sempre em local elevado. Se tem restos de tinta a óleo, verniz, tíner guardado, a criança não pode ter acesso a esses produtos, porque ela pode pegar para brincar e se tiver perto de cozinha pode provocar incêndio", orienta o tenente-coronel.

Você é daqueles que gosta de forrar a botija de gás com um pano? Pois, saiba que o correto é deixar a botija de gás exatamente do jeito que você comprou, sem nenhum adereço. "Quem mora em apartamento pequeno, muitas vezes tem a botija de gás do lado do fogão. O botijão tem que ficar igual vem da fábrica, nada de pano por cima ou sacola. Tecido e plástico funcionam como combustível e podem acabar alimentando um incêndio", explica.

"Se acabou a luz e você vai usar uma vela, nunca vá dormir com a vela acesa. Às vezes a pessoa coloca a vela em cima da geladeira, a vela vai queimando e chega na tinta da geladeira. Ali começa um incêndio. Se a pessoa está dormindo, ela respira aquela fumaça tóxica e pode acabar morrendo", esclarece o bombeiro.

Você costuma usar "T"? Melhor parar com isso! "Colocando vários aparelhos em uma única fonte de energia, os famosos "T", você acaba tendo sobrecarga de energia, aquecimento, e isso pode desencadear um incêndio", afirma o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

"Colchão é altamente inflamável, não deve fumar, nem brincar com fósforo em cama ou sofá", orienta Borges.

Se você tem em casa algum aparelho eletroeletrônico que liga e desliga sozinho, por várias vezes, é melhor procurar ajuda técnica. "Ar condicionado ou ventilador ligando e desligando, por exemplo, pode ser sinal de que a instalação elétrica precisa ser corrigida para evitar a possibilidade de um curto-circuito", justifica.