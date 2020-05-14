Crianças morrem em incêndio em São Mateus

Os irmãos identificados pela polícia como Ayla Sofia de Jesus da Silva e Gabriel de Jesus da Silva morreram em um incêndio em uma casa no bairro Aroeira, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A casa na qual os dois moravam pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (14). Segundo militares que atendem a ocorrência, os irmãos eram gêmeos e teriam 2 anos de idade.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, após o combate às chamas, a equipe encontrou os corpos das duas crianças no local. Ainda segundo a corporação, informações da ocorrência apontam que a mãe das vítimas teria saído de casa e esquecido o fogão ligado com as chamas acesas.
Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças foi detida e levada para a Delegacia Regional de São Mateus, onde deve prestar depoimento.