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Tragédia

Crianças morrem em incêndio em São Mateus

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítimas eram irmãos gêmeos, de 2 anos de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 19:36

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 19:36

Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus
Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus Crédito: Corpo de Bombeiros
Os irmãos identificados pela polícia como Ayla Sofia de Jesus da Silva e Gabriel de Jesus da Silva morreram em um incêndio em uma casa no bairro Aroeira, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. A casa na qual os  dois moravam pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira (14). Segundo militares que atendem a ocorrência, os irmãos eram gêmeos e teriam 2 anos de idade.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, após o combate às chamas, a equipe encontrou os corpos das duas crianças no local.  Ainda segundo a corporação, informações da ocorrência apontam que a mãe das vítimas teria saído de casa e esquecido o fogão ligado com as chamas acesas. 
Crianças morrem em incêndio em São Mateus
Crianças morrem em incêndio em São Mateus Crédito: Reprodução

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Segundo a Polícia Militar, a mãe das crianças foi detida e levada para a Delegacia Regional de São Mateus, onde deve prestar depoimento.

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