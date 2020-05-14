Garis que resgataram vítimas de incêndio no ES recebem homenagem

Os garis que ajudaram no combate a um incêndio, no começo da semana, em Vila Velha, foram homenageados pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (14). Depois de ajudar a salvar duas mulheres e dois cachorros de um apartamento em chamas, Fernando Queiroz e Alexandre Pinto de Jesus receberam um certificado de Destaque Institucional. A homenagem dos Bombeiros é feita somente em casos específicos.
Na última segunda-feira (11), os trabalhadores de limpeza urbana agiram rápido e, com a ajuda de populares, conseguiram resgatar as moradoras de um apartamento em chamas, em Itapuã, antes mesmo da chegada dos Bombeiros. A atitude deles foi fundamental para que a senhora, de 78 anos, sobrevivesse.
"A senhora de 78 anos poderia ter morrido. Quando eles chegaram nela, ela já tinha inalado muito gás. A homenagem é mais do que merecida pelo ato deles de terem participado do salvamento e impedido a morte de duas pessoas", justificou o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.
SEGUNDA VEZ QUE BOMBEIROS FAZEM HOMENAGEM DESSE TIPO
Desde 2018, o certificado de Destaque Institucional é oferecido pelos Bombeiros aos cidadãos que agem de forma a salvar a vida de outra pessoa. Essa é a segunda vez que uma homenagem como esta é feita. Em janeiro do ano passado, um porteiro foi o primeiro homenageado, depois de salvar uma criança que se afogava em uma piscina, na Serra.
"Essa é uma homenagem que só é feita em situações que a gente observa que, realmente, houve um procedimento que evitou a morte das pessoas", reforçou o tenente-coronel.
O INCÊNDIO
O resgate dos cachorros e das duas moradoras no apartamento que pegou fogo em Itapuã, Vila Velha, aconteceu graças a ajuda de três trabalhadores da limpeza urbana do município, além de outros populares. Foi na manhã de segunda-feira (11). Os garis faziam a limpeza de uma rua próxima, quando viram a fumaça e os gritos desesperados dos vizinhos. Eles se juntaram a moradores da região, entraram no apartamento para fazer a primeira parte do resgate e depois precisaram usar escadas para salvar um dos animais que estava na janela, enquanto o fogo se alastrava na residência.
As duas moradoras que estavam na residência, mãe e filha, de 78 e 26 anos, tiveram ferimentos leves. As vítimas afirmaram ao Corpo de Bombeiros que usavam um cobertor elétrico quando tudo aconteceu. O imóvel ficou completamente destruído e inabitável.