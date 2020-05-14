Garis que resgataram vítimas de incêndio no ES recebem homenagem

Fernando Queiroz e Alexandre Pinto de Jesus que ajudaram no combate a incêndio em Vila Velha foram homenageados pelos Bombeiros Crédito: Divulgação / Sesp

Na última segunda-feira (11), os trabalhadores de limpeza urbana agiram rápido e, com a ajuda de populares, conseguiram resgatar as moradoras de um apartamento em chamas, em Itapuã, antes mesmo da chegada dos Bombeiros. A atitude deles foi fundamental para que a senhora, de 78 anos, sobrevivesse.

"A senhora de 78 anos poderia ter morrido. Quando eles chegaram nela, ela já tinha inalado muito gás. A homenagem é mais do que merecida pelo ato deles de terem participado do salvamento e impedido a morte de duas pessoas", justificou o tenente-coronel Carlos Wagner Borges.

SEGUNDA VEZ QUE BOMBEIROS FAZEM HOMENAGEM DESSE TIPO

"Essa é uma homenagem que só é feita em situações que a gente observa que, realmente, houve um procedimento que evitou a morte das pessoas", reforçou o tenente-coronel.

O INCÊNDIO

O resgate dos cachorros e das duas moradoras no apartamento que pegou fogo em Itapuã, Vila Velha, aconteceu graças a ajuda de três trabalhadores da limpeza urbana do município, além de outros populares. Foi na manhã de segunda-feira (11). Os garis faziam a limpeza de uma rua próxima, quando viram a fumaça e os gritos desesperados dos vizinhos. Eles se juntaram a moradores da região, entraram no apartamento para fazer a primeira parte do resgate e depois precisaram usar escadas para salvar um dos animais que estava na janela, enquanto o fogo se alastrava na residência.