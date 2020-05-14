Luciano Huck elogia médico de 82 anos que voltou a trabalhar (de graça) no ES

Em seguida, o apresentador da TV Globo destacou a importância do alergista Visadal Santos
, que tinha parado de trabalhar em novembro do ano passado após 60 anos dedicados à Medicina: “As consultas gratuitas ajudarão a desafogar os hospitais de Colatina, que estão focados em atender pacientes com sintomas da Covid-19”.
A postagem de Huck no Facebook tinha até o final da manhã desta quinta-feira (14) 21 mil reações, 1,1 mil comentários e 1,5 mil compartilhamentos.
A grande maioria dos comentários são elogiosos ao médico, que por três vezes por semana se submete a um tratamento de hemodiálise. “Parabéns para esse doutor. Que Deus o abençoe sempre, um grande exemplo de ser altruísta. Parabéns, Luciano Huck, por postar coisas tão valorosas”, disse a internauta identificada como Josefa Menezes Leite.
“Deus envia anjos em forma de ser humano e o senhor, doutor, é um anjo que ele nos enviou. Deus lhe abençoe sempre nessa sua linda trajetória de vida. Eterna gratidão”, escreveu Silvia Regiani Gouvea Jardim.
O doutor Visadal Santos nasceu em Nanuque (MG) e já atuou em diversas cidades no interior do Espírito Santo, como Colatina, São Gabriel da Palha, Pinheiros, Nova Venécia e São Mateus, além de atender pacientes em Teixeira de Freitas, na Bahia. Durante a pandemia da Covid-19, ele está atendendo em um consultório particular em Colatina
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