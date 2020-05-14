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Leonel Ximenes

Luciano Huck elogia médico de 82 anos que voltou a trabalhar (de graça) no ES

O alergista Visadal Santos, que se aposentou no ano passado, está atendendo em um consultório de Colatina durante a pandemia do coronavírus

Públicado em 

14 mai 2020 às 11:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem elogiosa de Huck ao médico de Colatina
A postagem elogiosa de Huck ao médico de Colatina Crédito: Reprodução do Facebook
O apresentador Luciano Huck elogiou, em suas redes sociais, o médico de Colatina de 82 anos e aposentado que voltou a trabalhar no começo deste mês para ajudar no combate ao novo coronavírus, sem cobrar nada dos seus pacientes:  “Grande doutor!!! Que aula de solidariedade. Muito obrigado por isso. E se cuide também, o mundo precisa de gente como você”, escreveu Huck.
Em seguida, o apresentador da TV Globo destacou a importância do alergista Visadal Santos, que tinha parado de trabalhar em novembro do ano passado após 60 anos dedicados à Medicina: “As consultas gratuitas ajudarão a desafogar os hospitais de Colatina, que estão focados em atender pacientes com sintomas da Covid-19”.
A postagem de Huck no Facebook tinha até o final da manhã desta quinta-feira (14) 21 mil reações, 1,1 mil comentários e 1,5 mil compartilhamentos.

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A grande maioria dos comentários são elogiosos ao médico, que por três vezes por semana se submete a um tratamento de hemodiálise. “Parabéns para esse doutor. Que Deus o abençoe sempre, um grande exemplo de ser altruísta. Parabéns, Luciano Huck, por postar coisas tão valorosas”, disse a internauta identificada como Josefa Menezes Leite.
“Deus envia anjos em forma de ser humano e o senhor, doutor, é um anjo que ele nos enviou. Deus lhe abençoe sempre nessa sua linda trajetória de vida. Eterna gratidão”, escreveu Silvia Regiani Gouvea Jardim.
O doutor Visadal Santos nasceu em Nanuque (MG) e já atuou em diversas cidades no interior do Espírito Santo, como Colatina, São Gabriel da Palha, Pinheiros, Nova Venécia e São Mateus, além de atender pacientes em Teixeira de Freitas, na Bahia. Durante a pandemia da Covid-19, ele está atendendo em um consultório particular em Colatina.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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