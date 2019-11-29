Aos 82 anos, médico se emociona ao realizar última consulta no ES

O médico Visadal Santos de Oliveira se despediu nesta quarta-feira (27) dos consultórios para cuidar da saúde Crédito: Arquivo Pessoal

Foi com sorriso no rosto e a satisfação de dever cumprido que o dermatologista Visadal Santos de Oliveira, de 82 anos, atendeu seus últimos pacientes nesta quarta-feira (27), em uma unidade de São Mateus , na Região Norte do Estado. Após 57 anos cuidando dos pacientes, ele se despede do trabalho para cuidar da saúde e tratar uma insuficiência renal crônica.

Natural de Nanuque, em Minas Gerais, Visadal já atuou em diversas cidades, como Colatina , São Gabriel da Palha, Pinheiros, Nova Venécia e São Mateus, além de atender pacientes em Teixeira de Freitas, na Bahia.

A história dele começou a mudar há cerca de três meses, quando o médico passou mal e foi diagnosticado com a doença. Foi nesse momento que Visadal decidiu diminuir o trabalho e apreciar mais a vida com a família.

"Não foi fácil tomar essa decisão, mas Deus tem outros planos para mim. Cuidei 57 anos das pessoas e hoje preciso cuidar de mim." Visadal Santos - Médico

Durante a última quarta-feira (27), 35 pessoas foram consultadas por ele na Região Norte do Estado. A decisão de manter os atendimentos até agora foi tomada, segundo ele, com humildade e respeito pelos pacientes. Meus pacientes precisam de mim e não poderia deixar eles sem uma explicação, então decidi hoje (quarta) concluir os meus atendimentos e ficar em paz em relação a eles, pontuou.

A partir de agora, o médico pretende aproveitar mais a família, cuidar da saúde e ficar mais perto do pequeno Pedro Junior, que nasceu para salvar a vida dele. A gratidão é porque foi o nascimento do neto que fez com que ele viajasse até Colatina para assistir o parto da filha e, nesse momento, a doença foi descoberta.

A DESCOBERTA

No dia 12 de setembro, foi o dia que eu ganhei neném. Foi nesse dia que meu pai passou muito mal e a gente descobriu essa insuficiência renal crônica, porque ele estava residindo em Nanuque e veio para assistir o meu parto. Meu parto era no dia 21 de setembro, só que adiantou para o dia 12, então ele sempre fala que meu filho que salvou a vida dele, porque se o meu filho não viesse ao mundo, ele não teria vindo para Colatina e não teria descoberto a doença. Talvez poderia até ter falecido lá em Nanuque, que é uma cidade do interior e não tem tantos recursos, contou a filha Carolina Mendes.

Segundo ela, a história do pai serve de inspiração para muitas pessoas e enche de orgulho toda a família. Ele é minha inspiração em todos os sentidos, ele é meu exemplo em humildade e caráter. Tenho certeza que ele encerra esse ciclo com muito amor respeito e dedicação, comentou.

TRATAMENTO

Agora, o médico precisa fazer hemodiálise três vezes na semana, ele depende desse tratamento para ter mais tempo de vida. Segundo a família, por conta da idade, um transplante não é recomendado.

A insuficiência renal ocorre de duas formas, podendo ser aguda (IRA), quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, ou crônica (IRC), quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível.

Na forma crônica, como é o caso do dermatologista, a doença acarreta perda da função renal maior que 85% e leva ao aumento de toxinas e água no organismo mais do que ele consegue suportar, sendo necessário, então, iniciar um tratamento que substitua a função dos rins.