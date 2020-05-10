Com menor taxa de isolamento social, Colatina tem 53 casos confirmados

Colatina apresenta pior índice de isolamento do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste

município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, superou a marca de 50 casos confirmados de Covid-19 na tarde deste domingo (10). Nas últimas 24 horas, foram seis pacientes diagnosticados com a doença, contabilizando 53 casos do novo coronavírus na cidade. As informações foram divulgadas pela prefeitura.

Entre os 53 casos confirmados em Colatina, estão 28 pacientes curados da doença, 20 em isolamento domiciliar e cinco hospitalizados, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo pela Secretaria Municipal de Saúde. O município não registrou nenhum óbito confirmado pela doença.

"CNPJ SE RECUPERA, CPF NÃO", AFIRMA PREFEITO DE COLATINA

O prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) fez uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais na noite deste sábado (9). No vídeo, o político manifestou sua preocupação com o baixo índice de isolamento social no município.

Estamos vivendo um momento difícil, preocupante e lamentável. Temos que nos conscientizar que a preocupação é com a vida das pessoas. É claro que a economia precisa sobreviver, mas as pessoas precisam continuar vivas também. CNPJ se recupera, CPF não, precisamos pensar nisso, afirmou o prefeito, destacando sua preocupação com a intensa movimentação nas áreas comerciais do município.

Prefeito de Colatina, durante transmissão nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Facebook Sérgio Meneguelli