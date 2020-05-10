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Coronavírus no ES

Com menor taxa de isolamento social, Colatina tem 53 casos confirmados

Nas últimas 24 horas, foram seis pacientes diagnosticados com a doença.  A cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitam o isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 17:46

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 17:46

Colatina apresenta pior índice de isolamento do ES
Colatina apresenta pior índice de isolamento do ES Crédito: TV Gazeta Noroeste
município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, superou a marca de 50 casos confirmados de Covid-19 na tarde deste domingo (10). Nas últimas 24 horas, foram seis pacientes diagnosticados com a doença, contabilizando 53 casos do novo coronavírus na cidade. As informações foram divulgadas pela prefeitura.
De acordo com o levantamento mais recente divulgado pelo Governo do Estado, Colatina registrou o pior índice de isolamento social do Estado, com 40,1 % na última quinta-feira (7), ou seja, a cada 10 pessoas na cidade, apenas quatro respeitaram a regra, que é uma das principais para evitar a disseminação do novo coronavírus.

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Entre os 53 casos confirmados em Colatina, estão 28 pacientes curados da doença, 20 em isolamento domiciliar e cinco hospitalizados, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo pela Secretaria Municipal de Saúde. O município não registrou nenhum óbito confirmado pela doença.

"CNPJ SE RECUPERA, CPF NÃO", AFIRMA PREFEITO DE COLATINA

O prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) fez uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais na noite deste sábado (9). No vídeo, o político manifestou sua preocupação com o baixo índice de isolamento social no município.
Estamos vivendo um momento difícil, preocupante e lamentável. Temos que nos conscientizar que a preocupação é com a vida das pessoas. É claro que a economia precisa sobreviver, mas as pessoas precisam continuar vivas também. CNPJ se recupera, CPF não, precisamos pensar nisso, afirmou o prefeito, destacando sua preocupação com a intensa movimentação nas áreas comerciais do município.
Sérgio Meneguelli, prefeito de Colatina, durante transmissão ao vivo nas redes sociais
Prefeito de Colatina, durante transmissão nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Facebook Sérgio Meneguelli
O prefeito destacou que pretende, nesta segunda-feira (11), estabelecer um novo decreto para tentar diminuir a circulação de pessoas nas ruas do município.

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