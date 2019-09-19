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Gravação

Luciano Huck surge no Convento da Penha com equipe da Globo

O marido de Angélica apareceu gravando um quadro do "Caldeirão do Huck" em vídeos enviados à Gazeta
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

19 set 2019 às 12:30

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 12:30

Crédito: Internauta/Gazeta Online
Quem passou pelo Convento da Penha, principal ponto turístico religioso do Espírito Santo, próximo da hora do almoço desta quinta-feira (19) deu de cara com Luciano Huck gravando um quadro de seu "Caldeirão do Huck", na Globo, por lá.
É que o global apareceu em diversos stories e gravações geolocalizadas no local que já viralizaram na web. Em filmagens enviadas à Gazeta, é possível ainda ver parte de uma equipe acompanha o marido de Angélica durante as passagens.
Em um dos vídeos enviados, Huck surge bem próximo a um guarda-corpo do Convento com um drone à sua frente e várias pessoas coordenando a cena. Em seguida, anda para mais perto da barreira e é seguido pelos seus produtores.
Depois da ida ao Convento, o apresentador continuou com outra série de gravações em Vila Velha. 
Luciano tem vindo com certa frequência ao Espírito Santo, mas por motivos diferentes. Nos últimos meses, esteve no Estado mais de uma vez para eventos com cunho político e de discussão acerca de empreendedorismo.
> No ES, Luciano Huck critica Bolsonaro: "As pessoas passam fome"
Procurada pela reportagem para saber detalhes sobre a gravação, a assessoria de imprensa da Globo ainda não respondeu à demanda da reportagem. 
 

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Convento da Penha espírito santo Rede Globo Luciano Huck
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