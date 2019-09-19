Luciano Huck surge no Convento da Penha com equipe da Globo

Crédito: Internauta/Gazeta Online

Espírito Santo, próximo da hora do almoço desta quinta-feira (19) deu de cara com Luciano Huck gravando um quadro de seu "Caldeirão do Huck", na Quem passou pelo Convento da Penha , principal ponto turístico religioso do, próximo da hora do almoço desta quinta-feira (19) deu de cara comgravando um quadro de seu, na Globo , por lá.

Gazeta, é possível ainda ver parte de uma equipe acompanha o marido de Angélica durante as passagens. É que o global apareceu em diversos stories e gravações geolocalizadas no local que já viralizaram na web. Em filmagens enviadas àé possível ainda ver parte de uma equipe acompanha odurante as passagens.

Em um dos vídeos enviados, Huck surge bem próximo a um guarda-corpo do Convento com um drone à sua frente e várias pessoas coordenando a cena. Em seguida, anda para mais perto da barreira e é seguido pelos seus produtores.

Depois da ida ao Convento, o apresentador continuou com outra série de gravações em Vila Velha.

Luciano tem vindo com certa frequência ao Espírito Santo, mas por motivos diferentes. Nos últimos meses, esteve no Estado mais de uma vez para eventos com cunho político e de discussão acerca de empreendedorismo.

Procurada pela reportagem para saber detalhes sobre a gravação, a assessoria de imprensa da Globo ainda não respondeu à demanda da reportagem.