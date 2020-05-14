Ao ser socorrido em acidente em Vitória, homem acaba preso pela PM

Dois homens ficaram feridos após se envolverem em um acidente de carro e baterem em um poste na Rodovia Serafim Derenzi, na região do bairro Estrelinha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). Mas ao serem socorridos, os policiais militares que atenderam a ocorrência tiveram uma surpresa: uma das vítimas possuía mandado de prisão preventiva em aberto e foi levado do hospital direto para a delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 8h30 desta quinta-feira, quando dois homens estavam em um carro Ford Fiesta e acabaram atingindo um poste no bairro Estrelinha, em Vitória.
"Um indivíduo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O outro tinha um mandado de prisão preventiva e será encaminhado para a Delegacia Regional do município", informou a PM, por nota.
Indagada, a Polícia Militar informou que o homem com mandado de prisão era o carona do veículo. Já sobre qual crime ele tinha mandado, a PM resumiu-se a responder que na ocorrência "não foi colocado qual era o crime".