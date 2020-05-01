Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra Dourada

Acidente entre dois carros deixa um morto e três feridos na Serra

Tragédia ocorreu entre dois carros que bateram de frente na Rodovia Audifax Barcelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 17:31

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 17:31

Acidente na Rod. Audifax Barcelos, bairro Serra Dourada I, Serra
Acidente na Rod. Audifax Barcelos, bairro Serra Dourada I, Serra Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um grave acidente entre dois veículos na Rodovia Audifax Barcelos, em Serra Dourada I, na Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão e o capotamento aconteceu às 4h33 desta sexta-feira (1).

Veja Também

Cabo da PM morre em grave acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

Segundo o boletim dos bombeiros, o motorista de um Fiat Uno morreu no local ao ficar preso às ferragens após bater de frente com um Corolla. A ocorrência contou com atendimento do Corpo de Bombeiros, da Polícia de Trânsito da PMES e do Samu.
No Fiat Uno também estavam duas mulheres e outro homem que foram atendidos pelo Samu e levados para o hospital. O motorista do Corolla abandonou o veículo no local e não foi localizado no momento da ocorrência. 

Acidente na Serra

Veja Também

Duas pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

Servidor público morre em acidente em Marataízes

Vítima de acidente na ES 490 era servidora pública em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados