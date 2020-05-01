Acidente entre dois carros deixa um morto e três feridos na Serra

Acidente na Rod. Audifax Barcelos, bairro Serra Dourada I, Serra Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um grave acidente entre dois veículos na Rodovia Audifax Barcelos, em Serra Dourada I, na Serra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão e o capotamento aconteceu às 4h33 desta sexta-feira (1).

Segundo o boletim dos bombeiros, o motorista de um Fiat Uno morreu no local ao ficar preso às ferragens após bater de frente com um Corolla. A ocorrência contou com atendimento do Corpo de Bombeiros, da Polícia de Trânsito da PMES e do Samu.

No Fiat Uno também estavam duas mulheres e outro homem que foram atendidos pelo Samu e levados para o hospital. O motorista do Corolla abandonou o veículo no local e não foi localizado no momento da ocorrência.