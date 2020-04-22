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Colisão

Duas pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

As vítimas ainda não foram identificadas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as primeiras informações que a PRF recebeu, são de que os dois caminhões bateram de frente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 20:17

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 20:17

Duas pessoas morrem em acidente em São Mateus
Duas pessoas morrem em acidente em São Mateus Crédito: Reprodução
Duas pessoas morreram em uma acidente na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi uma colisão entre uma carreta e um caminhão carregado com animais, no KM 84 da rodovia.
Segundo a PRF, três pessoas estavam no caminhão com gado, duas morreram no local. A outra ficou ferida e foi levada para o hospital. Alguns animais também acabaram morrendo e ficaram em meio às ferragens.

Duas pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

De acordo com a polícia rodoviária federal, o motorista do outro veículo teve ferimentos leves e não precisou ir para o hospital.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as primeiras informações que a PRF recebeu são de que os dois caminhões bateram de frente.
As vítimas ainda não foram identificadas. A rodovia foi interditada, mas motoristas seguem por um desvio, às margens da pista.

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