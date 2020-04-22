Duas pessoas morrem em acidente em São Mateus Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram em uma acidente na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (22).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi uma colisão entre uma carreta e um caminhão carregado com animais, no KM 84 da rodovia.

Segundo a PRF, três pessoas estavam no caminhão com gado, duas morreram no local. A outra ficou ferida e foi levada para o hospital. Alguns animais também acabaram morrendo e ficaram em meio às ferragens.

Duas pessoas morrem em acidente na BR 101 em São Mateus

De acordo com a polícia rodoviária federal, o motorista do outro veículo teve ferimentos leves e não precisou ir para o hospital.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas as primeiras informações que a PRF recebeu são de que os dois caminhões bateram de frente.