Drone registra pouca movimentação de veículos na BR 101, na Serra

Um vídeo feito com o drone da TV Gazeta nesta segunda-feira (06), mostra imagens do município da Serra com ruas vazias e pouco movimento em um trecho da BR 101. O cenário atípico para um começo de semana revela o cumprimento, por grande parte da população, da medida de isolamento social em virtude do avanço da pandemia do novo coronavírus.
No boletim divulgado nesta segunda-feira (06) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foram contabilizados 33 casos confirmados da Covid-19 no município, além de um óbito.
A Prefeitura Municipal da Serra, por meio de nota, informou que "com a liberação de algumas atividades econômicas, a Secretaria de Defesa Social percebeu um aumento no fluxo de veículos. As equipes da Guarda Municipal estão fiscalizando estabelecimentos que devem permanecer fechados a fim de cumprirem com as medidas de isolamento social determinadas para conter a pandemia do novo coronavírus".