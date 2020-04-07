Drone registra pouca movimentação de veículos na BR 101, na Serra

A Prefeitura Municipal da Serra, por meio de nota, informou que "com a liberação de algumas atividades econômicas, a Secretaria de Defesa Social percebeu um aumento no fluxo de veículos. As equipes da Guarda Municipal estão fiscalizando estabelecimentos que devem permanecer fechados a fim de cumprirem com as medidas de isolamento social determinadas para conter a pandemia do novo coronavírus".