Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Drone registra pouca movimentação de veículos na BR 101, na Serra
Coronavírus

Drone registra pouca movimentação de veículos na BR 101, na Serra

O cenário atípico para um começo de semana revela o cumprimento, por grande parte da população, da medida de isolamento social em virtude do avanço da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 14:17

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 14:17

Data: 03/04/2020 - ES - Serra - Pandemia coronav?rus - Movimento na avenida Central em Laranjeiras - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Movimento na avenida Central em Laranjeiras  Crédito: Vitor Jubini
Um vídeo feito com o drone da TV Gazeta nesta segunda-feira (06), mostra imagens do município da Serra com ruas vazias e pouco movimento em um trecho da BR 101. O cenário atípico para um começo de semana revela o cumprimento, por grande parte da população, da medida de isolamento social em virtude do avanço da pandemia do novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
No boletim divulgado nesta segunda-feira (06) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foram contabilizados 33 casos confirmados da Covid-19 no município, além de um óbito.
A Prefeitura Municipal da Serra, por meio de nota, informou que "com a liberação de algumas atividades econômicas, a Secretaria de Defesa Social percebeu um aumento no fluxo de veículos. As equipes da Guarda Municipal estão fiscalizando estabelecimentos que devem permanecer fechados a fim de cumprirem com as medidas de isolamento social determinadas para conter a pandemia do novo coronavírus".

Veja Também

Homens são flagrados cometendo vandalismo em praça de Cachoeiro

Coronavírus: você sabe qual a diferença entre quarentena e isolamento?

Semana Santa: como fica a fiscalização nos supermercados do ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados