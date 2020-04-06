Semana Santa: como fica a fiscalização nos supermercados do ES?

Pandemia de coronavírus: movimento nos supermercados deve aumentar por conta da Semana Santa Crédito: Ricardo Medeiros

Com a proximidade da páscoa, o movimento nos supermercados deve aumentar nesta semana. Seja para comprar chocolate ou para adquirir os ingredientes da torta capixaba, muita gente deve procurar os estabelecimentos por conta da Semana Santa. Mas em tempos de pandemia de coronavírus , com a recomendação para que se evite aglomerações, como fica a fiscalização nesses locais?

Os municípios da Grande Vitória já têm adotado medidas de proteção nesses locais, para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. O uso de álcool em gel e máscaras, o aumento na frequência de limpeza e a limitação do número de pessoas dentro do estabelecimento, são algumas das medidas já adotadas que devem ser intensificadas nesta semana.

Para o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, com a abertura das lojas de chocolate , o movimento nos supermercados não deve aumentar tanto. Ainda assim, a orientação é para que os estabelecimentos se esforcem ao máximo para evitar aglomerações no interior das lojas.

"Estamos atentos para isso todos os dias. Vamos fazer o possível para evitar esse tipo de aglomeração. Cada estabelecimento vai fazer a sua logística. E vamos, sem duvida, procurar de todas as formas para que esse tipo de concentração não aconteça Acreditamos que não vai dar muita gente assim, uma vez que as lojas de chocolate vão abrir justamente para evitar esse tipo de aglomeração nos supermercados", explicou Schneider.

EM VITÓRIA, QUEM DESCUMPRIR REGRAS PODE SER MULTADO

Em Vitória, a vigilância sanitária tem orientado os supermercados para que façam todos os esforços para evitar aglomerações, mantendo em seu interior pessoas distantes umas das outras a, pelo menos, 1,5 m de distância. De acordo com decretos municipais, os estabelecimentos devem permitir a entrada, por exemplo, de apenas um integrante da família por vez. Outra medida é a restrição de entrada a menores de 12 anos e o funcionamento do local com horário especial para atendimento apenas às pessoas idosas.

"Cuidados básicos estão sendo ressaltados neste momento, como a higiene das mãos antes de começar o trabalho, depois de tossir ou espirrar, antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo, depois de lidar com dinheiro Não falar ou conversar enquanto se manipula alimentos e higienizar com frequência as superfícies com detergentes, sabões e desinfetantes", explica a gerente da Vigilância Sanitária de Vitória, Flávia Riegert.

Ainda de acordo com a prefeitura, o estabelecimento que descumprir os atos oficiais e regulamentos específicos de boas práticas para manipulação de alimentos "pode sofrer punições por infração sanitária, ficando sujeito a penalidades como multa, interdição e até mesmo o cancelamento da licença".

Comércio durante a pandemia de coronavírus

FISCALIZAÇÃO NA SERRA

Na Serra, a vigilância sanitária também tem realizado ações de fiscalização nos estabelecimentos que permanecem abertos para verificar o cumprimento das medidas que visam evitar a contaminação do novo coronavírus.

"Os estabelecimentos que se mantém abertos devem seguir a Portaria nº 12/2020, com orientação aos comerciantes. Entre elas: disponibilizar sabonete líquido ou álcool 70%; não realizar degustações; evitar aglomeração; não utilizar umedecedor de dedos; realizar a limpeza de bancadas", informa o município por meio de nota.

FISCALIZAÇÃO EM CARIACICA

Em Cariacica, as fiscalizações nos supermercados são feitas diariamente. De acordo com a prefeitura, as ações incluem, além dos cuidados com os produtos da Semana Santa, orientações sobre a desinfecção de carrinhos, cestas, máquinas de cartão, corrimões, esteiras e balcões de atendimento.

"A vigilância segue acompanhando os supermercados e fiscalizando se os estabelecimentos vêm seguindo as determinações das autoridades sanitárias e reforçando as dicas de que os clientes em compras respeitem o distanciamento social. A Prefeitura também reforça em suas redes sociais que a população cumpra a recomendação de só sair de casa em caso de extrema necessidade e evitar aglomerações", informou o município por nota.

FISCALIZAÇÃO EM VILA VELHA

Para além das questões de higiene, a prefeitura de Vila Velha também tem focado na fiscalização da fabricação irregular do álcool em gel, bem como os preços abusivos dos itens de prevenção a Covid-19.