Coronavírus: Vitória pede que supermercados limitem acesso de idosos e crianças

Em um decreto publicado nesta terça-feira (24), o prefeito de Vitória Luciano Rezende recomendou que os supermercados do município limitem o acesso simultâneo de clientes, impeçam a entrada de menores de 12 anos e estabeleçam horário diferenciado para o recebimento e atendimento a idosos com mais de 60 anos.
O artigo terceiro do decreto nº 18.048 também orienta restringir a um integrante da família por vez o acesso aos supermercados. A medida tem o objetivo de reduzir aglomerações nesses estabelecimentos e, assim, evitar o contágio do novo coronavírus.
Supermercados, padarias e farmácias estão na lista de estabelecimentos que podem funcionar mesmo com a proibição da abertura do comércio no Espírito Santo porque são serviços essenciais.
No decreto, o prefeito destacou que a recomendação que a circulação de pessoas se limite às necessidades imediatas de alimentação, saúde e atividades essenciais. Em Vitória, a partir desta semana, também está proibido o funcionamento de feiras livres, segundo o decreto. Há ainda no documento a suspensão das ciclofaixas na Capital.
Até essa segunda-feira (23), Vitória registrou 15 casos confirmados da Covid-19, entre os 33 pacientes com a doença em todo o Espírito Santo.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, até esta segunda-feira, 1.023 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Espírito Santo até o momento. Desses, 255 foram descartados