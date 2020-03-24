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Luta contra a Covid-19

Coronavírus: Vitória pede que supermercados limitem acesso de idosos e crianças

Para reduzir aglomerações, decreto da Prefeitura de Vitória  recomenda que supermercados limitem o acesso simultâneo de clientes, impeçam a entrada de menores de 12 anos e atendam pessoas com mais de 60 anos em horário diferenciado

Publicado em 24 de Março de 2020 às 07:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 07:54
Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Movimentação de pessoas no Supermercado Perim, Mata da Praia - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Movimentação de pessoas no Supermercado Perim, Mata da Praia  Crédito: Ricardo Medeiros
Em um decreto publicado nesta terça-feira (24), o prefeito de Vitória Luciano Rezende recomendou que os supermercados do município limitem o acesso simultâneo de clientes, impeçam a entrada de menores de 12 anos e estabeleçam horário diferenciado para o recebimento e atendimento a idosos com mais de 60  anos.
O artigo terceiro do decreto nº 18.048 também orienta restringir a um integrante da família por vez o acesso aos supermercados. A medida tem o objetivo de reduzir aglomerações nesses estabelecimentos e, assim, evitar o contágio do novo coronavírus
Supermercados, padarias e farmácias estão na lista de estabelecimentos que podem funcionar mesmo com a proibição da abertura do comércio no Espírito Santo porque são serviços essenciais.
No decreto, o prefeito destacou que a recomendação que a circulação de pessoas se limite às necessidades imediatas de alimentação, saúde e atividades essenciais. Em Vitória, a partir desta semana, também está proibido o funcionamento de feiras livres, segundo o decreto. Há ainda no documento a suspensão das ciclofaixas na Capital.

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Até essa segunda-feira (23), Vitória registrou 15 casos confirmados da Covid-19, entre os 33 pacientes com a doença em todo o Espírito Santo.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, até esta segunda-feira, 1.023 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Espírito Santo até o momento. Desses, 255 foram descartados

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