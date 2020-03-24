Coronavírus faz Casagrande rever repasse à Previdência

Governo do Estado quer reduzir alíquota de contribuição de 22% para 14% nos fundos financeiro e previdenciário Crédito: Rodrigo Gavini

governo do Estado quer reduzir a alíquota de contribuição que faz mensalmente para os fundos financeiro e previdenciário. Hoje, o recolhimento patronal à Previdência do funcionalismo público capixaba é de 22%.

A coluna conversou com o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, para entender melhor a proposta do Palácio Anchieta. Segundo ele, a ideia é utilizar esse dinheiro que será economizado para compor o caixa do Tesouro e ajudar nas despesas que podem ser desde o pagamento de pessoal, passando pela compra de medicamentos ou equipamentos para o combate da Covid-19 até o custeio da máquina pública.

"No momento estamos trabalhando com algo que nunca enfrentamos antes. O que o governo está fazendo é tentar mapear o cenário e se preparar para o que vem pela frente. Temos a convicção que o impacto vai ser muito grande, mas, por enquanto, não conseguimos precificá-lo. Por isso estamos tomando as providências que estão ao nosso alcance" Rodrigo de Paula - Procurador-Geral do Espírito Santo

Procurador-geral do ES, Rodrigo de Paula Crédito: Siumara Gonçalves

De acordo com o procurador-geral, o texto que será encaminhado à Assembleia Legislativa não limita o corte da alíquota a determinado período. Mas ele explica que se o governo decidir em um segundo momento, como após a crise do coronavírus, elevar o percentual novamente, isso poderá ser feito.

Questionado sobre quanto o Executivo espera economizar com a medida, Rodrigo de Paula disse que os cálculos estão sendo finalizados pela equipe da Fazenda e do IPAJM.

O texto com as mudanças deverá ser encaminhado à Assembleia ainda nesta semana. A expectativa da equipe de governo é que o projeto seja protocolado entre esta terça (24) e quarta-feira (25). Se o projeto for aprovado pelos deputados, a nova alíquota passa a valer imediatamente.

REGIME DE PREVIDÊNCIA

O regime de Previdência do Estado é formado por dois fundos, um que é superavitário, o previdenciário, e outro deficitário, o financeiro. O primeiro enquadra profissionais que entraram no serviço público a partir de 2004 e o segundo contempla servidores que ingressaram no funcionalismo até o ano de 2003.