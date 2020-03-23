Coronavírus: número de casos confirmados sobe para 33 no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta segunda-feira (23), 1.023 casos notificados com suspeita do novo Coronavírus em todo o Estado até o momento. Desses, 255 foram descartados e 33 foram confirmados.
O boletim divulgado Sesa, no início da noite, contabilizava 29 casos. No entanto, mais quatro casos da Covid-19 foram confirmados após a divulgação, totalizando 33 casos.
Dos casos confirmados, cinco pacientes já estão curados, 22 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória.
Os casos confirmados estão em: Vitória (15), Vila Velha (12), Linhares (2), Cariacica (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1), Serra (1) e Santa Teresa (1).