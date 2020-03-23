Coronavírus no ES: Cariacica determinou o fechamento de 105 bares

Para reduzir a aglomeração de pessoas e conter o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura de Cariacica fechou 105 bares e notificou oito deles no último fim de semana. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até a noite desse domingo (22), o município contabilizava um caso confirmado da Covid-19.
O fechamento dos estabelecimentos comerciais, exceto para aqueles considerados essenciais, foi determinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última sexta-feira (20). A determinação teve início no sábado (20) e tem validade de 15 dias. Militares do Exército foram às ruas pedir que as pessoas ficassem em casa.
Em Cariacica, o serviço foi feito por uma equipe da Fiscalização Integrada, formada por servidores da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente. O trabalho foi acompanhado por policiais militares do 7º Batalhão. A prefeitura alerta que os moradores podem denunciar estabelecimentos abertos pelo telefone 162.
As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, e também pelo site da Prefeitura de Cariacica, na ouvidoria online, que funciona 24h. Caso haja reincidência dos bares notificados, os estabelecimentos pagarão multa, que varia de R$ 500 a R$ 1.500 e perderão o direito de funcionar.
VILA VELHA
Em Vila Velha, a Ouvidoria Geral da prefeitura montou um plantão para tratar sobre o coronavírus. De acordo com último boletim da Sesa, divulgado domingo (22), a cidade contava com 11 casos confirmados da doença. No canal de comunicação com os moradores, a equipe registrou mais de 600 atendimentos.
Entre quinta-feira (19) e domingo (22), foram computadas 527 ligações relacionadas a Covid-19. O contato foi feito através da Ouvidoria Geral 162. Desse total, 500 foram atendidas por profissionais da saúde. Os moradores foram orientados sobre os sintomas e o momento de procurar atendimento de saúde.
SERRA, VITÓRIA E LINHARES
Quem quiser denunciar estabelecimentos comerciais abertos na Serra deve entrar em contato através dos telefones 0800 283 9780 ou (27) 3291-2011. Também é possível acessar o serviço por meio do site: https://transparencia.serra.es.gov.br/eouvidoria.aspx.
Em Vitória, a prefeitura informou que denúncias sobre bares abertos, lojas e aglomerações (cultos, missas, festas, por exemplo) devem ser feitos pelo Fala Vitória 156, das 8h às 22h, ou pelo aplicativo Vitória On-Line e, também, pelo telefone 190. A cidade tem 11 casos confirmados.
Em Linhares, no Norte do Estado, foram realizadas 120 abordagens educativas de sábado (21) até a manhã desta segunda-feira (23). As ações realizadas pela Guarda Municipal e a Polícia Militar tinham a intenção de orientar sobre a importância do fechamento dos estabelecimentos. As denúncias podem ser feitas para a Guarda no 153, Polícia Militar 190 ou Corpo de Bombeiros 193.