Fachada do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Previdência do ES tem mais aposentados que ativos e rombo de R$ 2,3 bilhões

O rombo da Previdência estadual dos servidores capixabas bateu recorde e chegou a R$ 2,36 bilhões em 2019. Isso significa que o governo do Espírito Santo teve que retirar do seu caixa todo esse montante e aportar em seu Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para garantir o pagamento de benefícios do fundo financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM)

Para se ter uma ideia do tamanho do déficit, ele representou 16% de tudo que o governo do Estado gastou ao longo do ano passado, que foi R$ 14,77 bilhões. Os números são do balancete financeiro do IPAJM de 2019, publicado neste mês.

Um dado que deixa claro a situação crítica da Previdência estadual é o do total de segurados. Hoje, o Estado já possui mais servidores aposentados (são 35,9 mil) do que ativos (33 mil). Isso além dos 6,7 mil pensionistas. A relação de mais de um beneficiário por contribuinte acaba pensando na conta e fazendo a necessidade de aporte aumentar.

A RPPS do Estado é dividido em dois fundos. O mais problemático é o fundo financeiro, que abrange os servidores que ingressaram no serviço público estadual até 2003. Como ele os novos servidores não entram nele, o fundo tem cada vez mais aposentados e menos ativos contribuintes, fazendo necessário haver o aporte.

O diretor de Investimentos do IPAJM, Gilberto Tulli, afirmou que até 2031 esse déficit do fundo deve continuar crescendo, e só então comece a diminuir. No entanto, enquanto houverem servidores ligados ao fundo, o Estado precisará ajudar a arcar com esses benefícios.

"O fundo financeiro é um fundo em extinção, não entram servidores ativos nele. Ou seja, o número de contribuintes diminui sempre que alguém aposenta, e quando aposenta esse servidor só passa a contribuir com 11% do que excede do teto do INSS. Então o volume de ativos dele só cai, e o de inativos e o déficit só crescem" Gilberto Tulli - Diretor de Investimentos do IPAJM

DÉFICIT FOI MENOR DO QUE SE ESPERAVA

O valor do aporte em 2019 , aliás, ficou abaixo do que se projetava anteriormente. O orçamento do Estado para o ano passado previa algo entre R$ 2,4 e R$ 2,5 bilhões para cobrir o rombo. Tulli explicou que essa previsão era do cálculo atuarial, uma avaliação financeira que prevê todo o gasto previdenciário do próximo ano, e que nem todo o cenário previsto se cumpriu.

"O cálculo leva em conta quantos servidores já terão condições de pedir a aposentadoria em 2020 e faz a conta a partir disso, mas nem todo mundo pede o benefício logo quando alcança o direito", disse.

O IPAJM, vale lembrar, agrupa servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de órgãos como Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Os servidores contribuem com 11% do salário - alíquota que passará a ser de 14% - e o poder público com 22%.

Isso porém está longe de ser suficiente para cobrir as despesas com aposentadorias e pensões no caso do fundo financeiro.

REFORMA ESTADUAL DEVE SEGURAR CRESCIMENTO DO ROMBO

Aprovada para conter o avanço do rombo, a reforma da Previdência estadual, sancionada em janeiro pelo governador Renato Casagrande , ainda não deve ter resultados muito significativos em 2020, já que a nova regra passa a valer só a partir de julho. Mas para os anos seguintes, a expectativa é que o pacote de medidas faça o aporte anual crescer menos.

"A gente ainda não consegue estimar em valores os reflexos futuros, porque estamos fazendo o cálculo atuarial deste ano ainda, que já terá as novas regras. Sabemos que o aporte vai continuar sendo necessário no fundo financeiro até pela natureza dele. O que veremos é um crescimento menor do que o que se tem com as regras atuais", comentou Gilberto Tulli.

FUNDO PREVIDENCIÁRIO ALCANÇA R$ 4,5 BI EM RESERVAS

Se por um lado o fundo financeiro segue com déficits cada vez maiores, o outro fundo, chamado previdenciário, está mais saudável que nunca. Em 2019, ele bateu o recorde e alcançou uma reserva total de R$ 4,54 bilhões. O fundo previdenciário é naturalmente superavitário e agrupa servidores que entraram no governo após 2004.

Ao contrário do fundo financeiro, em que os ativos contribuem para o pagamento dos inativos de hoje, no previdenciário o servidor contribui para a sua própria aposentadoria. Esse dinheiro vai sendo aplicado no mercado financeiro para render, formando essa reserva.