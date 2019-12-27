Saiba quais servidores do ES vão escapar da reforma da Previdência

IPAJM Crédito: Rodrigo Gavini

De acordo com o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, a reforma aprovada determina que quem cumprir os requisitos para aposentar até um dia antes das regras passarem a valer, em 1º de julho de 2020, ainda se aposenta com o regime da lei anterior. "A partir do momento que cumpriu os requisitos o servidor tem o direito garantido. Esta é a única forma de escapar do novo regime previdenciário", afirma.

ENTENDA OS REQUISITOS PARA APOSENTAR COM NORMAS ANTIGAS

Os quatro requisitos mínimos para se aposentar no regime previdenciário atual são: idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo de carreira. Para homens é preciso ter no mínimo 60 anos de idade, 35 de contribuição, 20 anos de serviço público e 10 anos de carreira, sendo cinco anos deles no seu último cargo. Já para as mulheres, 55 anos de idade e 30 de contribuição e 10 anos de efetivo exercício no serviço público, sendo cinco anos deles no seu último cargo.

Pelas normas atuais, segundo a Regra de Transição do Art. 6º da E.C. 41/2003, servidores que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 têm direito à integralidade e à paridade do benefício. Isso será mantido para quem tiver direito de se aposentar até 30 de junho de 2020.

Já para quem ingressou no sistema público após 1° de janeiro de 2004 não há paridade salarial.

Na reforma da Previdência aprovada neste ano , a idade mínima para aposentadoria de novos servidores passa a ser de 62 anos para mulheres e 65 para homens.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

Atualmente, na hora de calcular o benefício previdenciário se exclui 20% dos menores salários recebidos pelo trabalhador. O servidor que cumprir os requisitos mínimos para aposentar até 30 de junho de 2020 vai continuar a receber conforme esse cálculo.

Com a reforma, para definir o valor das aposentadorias serão feitos dois cálculos . O primeiro, da média aritmética de 100% das contribuições, determinará quanto o servidor terá direito de receber se tiver atendido todas as exigências de idade e tempo de contribuição.