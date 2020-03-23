Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Coronavírus: cai consumo de energia e combustíveis

Fecombustíveis quer até fechamento dos postos de gasolina aos domingos

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:11
Gasolina aditivada cuida das peças, mas não é premium
Na quinta (19), as vendas em São Paulo foram 39% menores do que a média histórica para o município. Em Goiânia, a queda foi de 42% Crédito: Freepik
O isolamento social para evitar contágio pelo coronavírus já tem impactos no consumo de energia e de combustíveis no país. Nesta segunda (23), a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) flexibilizou o horário de funcionamento dos postos.
Segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), o consumo de energia começou a apresentar sinais de retração na quinta (19), quando foi 2,3% inferior ao verificado uma semana antes. No domingo (22), a queda foi de 8,9% na mesma base de comparação.
Com isso, caiu também a necessidade de geração hidrelétrica, o que possibilita a recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios. No domingo, as usinas da região Sudeste e Centro Oeste tinham 48,7% de sua capacidade. Há um mês, eram 37,5%.

COMBUSTÍVEL

De acordo com a Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes), os postos vêm sentindo também os efeitos das medidas de isolamento.

Veja Também

Coronavírus: Bolsonaro promete pacote de R$ 85 bi para Estados e municípios

Na quinta (19), as vendas em São Paulo foram 39% menores do que a média histórica para o município. Em Goiânia, a queda foi de 42%; em Porto Alegre, de 26%; e em Belo Horizonte, de 19%. Ainda não há dados compilados para todo o país.

ENTIDADE QUER FECHAR POSTOS AOS DOMINGOS

Com menos clientes, a entidade pediu à ANP para reduzir o horário mínimo de atendimento dos postos, que era de 7h às 19h, e para decretar o fechamento obrigatório aos domingos. Apenas a primeira solicitação foi acatada.
A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda, como parte de uma resolução que estabelece medidas para evitar o abastecimento de combustíveis durante a crise  entre elas, a obrigação dos agentes em informar a ANP sobre alteração em rotinas operacionais.
O presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda, disse que o pedido para fechar os postos aos domingos tinha como objetivo reduzir despesas das empresas do setor. "A venda aos domingos já despencou e mesmo assim temos que manter funcionários e pagar hora extra", alegou.

Veja Também

Coronavírus pode distorcer dados sobre desemprego

Governo deve liberar corte de até 67% de salário em setores específicos

Bolsa cai mais de 5% e dólar sobe para R$ 5,13

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados