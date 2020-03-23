Governo deve liberar corte de até 67% de salário em setores específicos

Depois de anunciar que vai autorizar redução de até 50% em salários e jornadas de trabalhadores, o governo se prepara para liberar um corte ainda maior para setores atingidos mais severamente pela pandemia de coronavírus. A redução pode chegar a aproximadamente 67%. A informação é da Folha de São Paulo.
Na Medida Provisória (MP) que tratará do tema e está em finalização na área econômica, já estava prevista a autorização de uma redução de até metade das remunerações e carga horária para setores em geral. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, determinou que seja dada uma autorização especial para setores como bares, restaurantes, aviação e hotelaria.
Para empresas dessas áreas, a orientação é que seja autorizado um corte maior, de até dois terços (66,7%), de salários e jornadas dos empregados enquanto durar o estado de calamidade pública, segundo informou um interlocutor do ministro.
Nesse caso, a compensação dada pelo governo também será maior.
Nas áreas onde houver corte de até 67%, a contrapartida do governo para o trabalhador seria de um terço (cerca de 33%), informou um auxiliar de Guedes.