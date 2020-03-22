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Prefeitura de Vitória suspende feiras livres a partir desta segunda

Decreto municipal, publicado na última sexta-feira (20), permitia a realização das feiras livres, mas medida foi modificada para evitar aglomerações

Publicado em 22 de Março de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 16:31
Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha Crédito: Elis Carvalho
A Prefeitura de Vitória decidiu suspender as feiras livres a partir desta segunda-feira (23). De acordo com informações do órgão, a medida visa garantir segurança, saúde e bem-estar da população ao evitar grandes aglomerações. 
A realização das feiras livres havia sido liberada em decreto publicado no Diário Oficial de Vitória da última sexta-feira (20). Na publicação, a prefeitura proibia a realização de feiras comunitárias e de artesanato, mas justificava a realização de feiras livres "em razão da necessidade de manutenção do abastecimento de alimentos".
O prefeito Luciano Rezende afirmou que a prévia liberação da realização das feiras se dava por uma reorganização do comércio a partir de uma orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que fosse impedido que idosos acima de 60 anos frequentassem ou vendessem produtos.

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"Tomamos uma medida para que as famílias fossem com uma pessoa só fazer as compras, que usassem as luvas descartáveis para fazer essas compras e depois jogassem fora. Mas o que vimos neste sábado (21) foi que houve uma grande aglomeração nas feiras e sem nenhum desses cuidados sendo observados. Um risco enorme no momento em que a única saída contra a proliferação do vírus, nessa fase silenciosa, é ficar em casa", afirmou Luciano.
A Prefeitura de Vitória recomenda que os feirantes façam as vendas por aplicativos de entrega ou em domicílio, para que aglomerações sejam evitadas. Luciano Rezende garantiu que, desta forma, a movimentação dos feirantes é garantida e alegou que procura tomar medidas com antecedência de forma segura para toda a população.

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