Prefeitura de Vitória suspende feiras livres a partir desta segunda

Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha Crédito: Elis Carvalho

A Prefeitura de Vitória decidiu suspender as feiras livres a partir desta segunda-feira (23). De acordo com informações do órgão, a medida visa garantir segurança, saúde e bem-estar da população ao evitar grandes aglomerações.

A realização das feiras livres havia sido liberada em decreto publicado no Diário Oficial de Vitória da última sexta-feira (20) . Na publicação, a prefeitura proibia a realização de feiras comunitárias e de artesanato, mas justificava a realização de feiras livres "em razão da necessidade de manutenção do abastecimento de alimentos".

O prefeito Luciano Rezende afirmou que a prévia liberação da realização das feiras se dava por uma reorganização do comércio a partir de uma orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que fosse impedido que idosos acima de 60 anos frequentassem ou vendessem produtos.

"Tomamos uma medida para que as famílias fossem com uma pessoa só fazer as compras, que usassem as luvas descartáveis para fazer essas compras e depois jogassem fora. Mas o que vimos neste sábado (21) foi que houve uma grande aglomeração nas feiras e sem nenhum desses cuidados sendo observados. Um risco enorme no momento em que a única saída contra a proliferação do vírus, nessa fase silenciosa, é ficar em casa", afirmou Luciano.