Com pandemia, só Vitória mantém venda de palmito para a Semana Santa

Venda de palmito no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva

A pandemia de coronavírus prejudicou também a venda de palmito no Espírito Santo. Principal ingrediente da torta capixaba, tradição na Semana Santa, a venda do produto foi cancelada em pelo menos dois municípios da Grande Vitória . Por enquanto, somente Vitória deu início à venda, com algumas regras para tentar evitar a propagação do vírus.

Na Capital, a venda acontece na Avenida Dário Lourenço de Souza, nas imediações do Sambão do Povo, das 8h às 18 horas. Por enquanto, esse é o único ponto de venda de palmito da Grande Vitória.

O palmito é um dos ingredientes da torta capixaba

Em Vila Velha , a venda do palmito in natura foi cancelada. O mesmo aconteceu em Cariacica , que proibiu a venda do produto nas ruas da cidade devido à pandemia de Covid-19. Já a Prefeitura da Serra afirmou, na manhã desta segunda-feira (6), que "está em contato com os produtores de palmito para viabilizar a venda do produto nesta semana". No entanto, as informações de como essa venda vai funcionar ainda serão divulgadas.

VENDA NO SAMBÃO DO POVO TEM REGRAS PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DO VÍRUS

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a venda do palmito na Capital vai obedecer às mesmas regras adotadas nas feiras livres: vendedor e clientes devem usar máscaras caseiras, manter distância correta entre as barracas e tomar todas as medidas de higiene para evitar o contágio do coronavírus.

No local, além dos banheiros já instalados todos os anos, também disponibilizamos duas pias para que expositores e clientes possam fazer a higienização das mãos. Os vendedores também foram orientados a fazer a utilização de máscaras caseiras, afirmou o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Renzo Nagem Nogueira.

Ainda de acordo com a prefeitura, a equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) organizou os vendedores no local para que as barracas fiquem posicionadas com o afastamento recomendado pelo Ministério da Saúde.

Your browser does not support the audio element. Com pandemia, só Vitória mantém venda de palmito para a Semana Santa

"A Prefeitura de Vitória orienta a todos os munícipes para que permaneçam em suas casas e só saiam em casos de extrema necessidade. Nessas situações, a recomendação é a saída de apenas um membro da família por vez, e fazendo a utilização de máscaras caseiras", afirmou o município em nota.

VENDA NÃO ESTÁ PROIBIDA, DIZ GOVERNO DO ESTADO

Procurado pela reportagem, o governo do Estado afirmou que "por se tratar de um produto alimentício, a venda do palmito não está proibida". Mas é importante que esse tipo de comércio respeite algumas regras para evitar a propagação do coronavírus, a exemplo do que já acontece nas feiras.