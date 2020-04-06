Homens são flagrados cometendo vandalismo em praça de Cachoeiro

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, a central de videomonitoramento do município flagrou o ato de pichação do piso da praça e acionou uma viatura da Guarda Civil Municipal, que abordou os infratores. Eles foram levados para a delegacia por desrespeitar a Lei de Crimes Ambientais por pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano.