Prestadores de serviço da Prefeitura de Cachoeiro são demitidos

Mais de 300 pessoas que trabalhavam na limpeza e na merenda nas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim foram demitidas na semana passada. Os profissionais trabalhavam em uma empresa terceirizada que tinham sido contratada pela prefeitura do município.
O contrato com a empresa terceirizada foi suspenso temporariamente, segundo a Prefeitura de Cachoeiro, até o retorno das atividades escolares. Em nota, o município informou que apenas o serviço de vigilância foi mantido e que não pode pagar sem a prestação dos serviços. Se isso acontecesse, diz a prefeitura, seria um ato de improbidade administrativa e por isso, a suspensão.
Procurada, a empresa Soluções disse que chegou a adotar medidas para evitar o desligamento dos funcionários, mas como os serviços não retornaram, por conta do fechamento das escolas municipais por risco de transmissão do coronavírus, ela não consegue manter os trabalhadores sem faturamento.