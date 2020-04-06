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Coronavírus no ES

Prestadores de serviço da Prefeitura de Cachoeiro são demitidos

Com escolas municipais fechadas para evitar contágio do novo coronavírus, empresa diz que não conseguiu manter salários de funcionários após contrato ser suspenso temporariamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:52

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:52

Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro está no guia Vem pra Cachoeiro!
Sede da prefeitura, o Palácio Bernardino Monteiro Crédito: Governo do ES
Mais de 300 pessoas que trabalhavam na limpeza e na merenda nas escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim foram demitidas na semana passada. Os profissionais trabalhavam em uma empresa terceirizada que tinham sido contratada pela prefeitura do município.
O contrato com a empresa terceirizada foi suspenso temporariamente, segundo a Prefeitura de Cachoeiro, até o retorno das atividades escolares. Em nota, o município informou que apenas o serviço de vigilância foi mantido e que não pode pagar sem a prestação dos serviços. Se isso acontecesse, diz a prefeitura, seria um ato de improbidade administrativa e por isso, a suspensão.
Procurada, a empresa Soluções disse que chegou a adotar medidas para evitar o desligamento dos funcionários, mas como os serviços não retornaram, por conta do fechamento das escolas municipais por risco de transmissão do coronavírus, ela não consegue manter os trabalhadores sem faturamento.

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