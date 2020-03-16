Coronavírus: Cachoeiro decreta estado de emergência e suspende aulas

Comitê de crise se reuniu nesta segunda-feira (16) para definir ações Crédito: Márcia Leal/PMCI

O município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, decretou nesta segunda-feira (16) Estado Emergência em Saúde Pública. Também foi determinada a suspensão das aulas nas escolas municipais a partir desta terça-feira, antecipando 15 dias das férias de julho.

A medida em caráter preventivo contra uma eventual propagação do novo coronavírus (Covid-19) foi assinada pelo prefeito Victor Coelho. Segundo o município, não há casos confirmados da doença em Cachoeiro.

Já há casos confirmados no Espírito Santo e o governo estadual decretou estado de emergência. É uma pandemia global, que está se alastrando muito rapidamente e, por isso, precisamos tomar todas as medidas possíveis para evitar a propagação massiva da doença e fortalecer a nossa rede municipal de saúde. Nesse período, é importante, também, que as pessoas se informem pelos canais oficiais para evitar ações equivocadas, afirmou o prefeito.

Com o decreto, de acordo com a prefeitura, poderá ser determinada a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. O decreto prevê, ainda, a contratação de bens e serviços e profissionais de saúde para atendimento da população.

Um Comitê de Crise de Emergência em Saúde Covid-19, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), foi criado para monitoramento da emergência em saúde pública declarada.

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