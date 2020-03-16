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Covid-19

Coronavírus: Cachoeiro decreta estado de emergência e suspende aulas

Um Comitê de Crise de Emergência em Saúde foi criado para monitoramento da saúde pública. Município não tem casos conformados da doença

Publicado em 16 de Março de 2020 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 20:42
Comitê de crise se reuniu nesta segunda-feira (16) para definir ações Crédito: Márcia Leal/PMCI
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, decretou nesta segunda-feira (16) Estado Emergência em Saúde Pública. Também foi determinada a suspensão das aulas nas escolas municipais a partir desta terça-feira, antecipando 15 dias das férias de julho.
A medida em caráter preventivo contra uma eventual propagação do novo coronavírus (Covid-19) foi assinada pelo prefeito Victor Coelho. Segundo o município, não há casos confirmados da doença em Cachoeiro.
Já há casos confirmados no Espírito Santo e o governo estadual decretou estado de emergência. É uma pandemia global, que está se alastrando muito rapidamente e,  por isso, precisamos tomar todas as medidas possíveis para evitar a propagação massiva da doença e fortalecer a nossa rede municipal de saúde. Nesse período, é importante, também, que as pessoas se informem pelos canais oficiais para evitar ações equivocadas, afirmou o prefeito.

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Com o decreto, de acordo com a prefeitura, poderá ser determinada a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos. O decreto prevê, ainda, a contratação de bens e serviços e profissionais de saúde para atendimento da população.
Um Comitê de Crise de Emergência em Saúde Covid-19, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), foi criado para monitoramento da emergência em saúde pública declarada.

EDUCAÇÃO

Também foi determinada a suspensão das aulas nas escolas municipais a partir desta terça-feira, antecipando 15 dias das férias de julho. As unidades permanecerão abertas até sexta-feira (20), para acolher os alunos até que as famílias se adaptem à nova rotina. O decreto será publicado na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Município.

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