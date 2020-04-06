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Ruas vazias

Profissionais de saúde são assaltados na saída de plantões em Cachoeiro

Em Cachoeiro de Itapemirim, profissionais de saúde estão assustados com a onda de assaltos, principalmente na saída dos plantões dos hospitais durante a noite. Eles pedem mais segurança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 16:05

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:05

Enfermeira já levou coronhada de arma de bandido ao ir para trabalho
Enfermeira que foi rendida por um assaltante e levou uma coronhada na cabeça no caminho para o trabalho  Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
Além da preocupação com o trabalho devido à pandemia do novo coronavírus, os profissionais de saúde do Sul do Estado ainda precisam enfrentar outro problema: a violência. Em Cachoeiro de Itapemirim, estes profissionais estão assustados com a onda de assaltos, principalmente na saída dos plantões dos hospitais.
Com o isolamento social, as ruas de Cachoeiro estão vazias, principalmente durante a noite e é justamente nesse período do dia que são realizadas as trocas de plantão. Resultado: os profissionais da saúde estão com medo. Há menos de uma semana, uma enfermeira, que prefere não se identificar, foi assaltada quando ia para o trabalho.
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Dois caras que estavam de moto passaram direto e, no viaduto, contornaram e anunciaram o assalto. Pediram celulares, o que eu tivesse. Vi que a arma era de brinquedo, gritei e sai correndo, conta a enfermeira.
Com outra enfermeira, a situação foi ainda pior. Além de levarem o celular os bandidos a agrediram. Por duas vezes fui assaltada perto do serviço. Da primeira vez, apanhei. Ele (o assaltante) me deu uma coronhada na cabeça, fiquei mal. É uma sensação muito ruim, porque tem que vir trabalhar e cumprir com nossas obrigações. Não consigo tirar a imagem da cabeça, revela.

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Além das ruas próximas ao hospital, o ponto de ônibus também tem sido outro local inseguro. Os profissionais contam que os assaltantes fazem até arrastões. Tá acontecendo vários arrastões no horário que saímos do serviço. Agente tem medo até de sair de casa para trabalhar. Queríamos que passasse mais guardas, policiais. Estamos a merce da bandidagem. Não tem ninguém nas ruas, conta outra profissional de saúde.
Sobre os casos, a Polícia Militar disse que faz o patrulhamento preventivo com rondas em viaturas, mas lembra que não é possível estar em todo lugar ao mesmo tempo, e, por isso, em casos de suspeita ou ocorrência de crimes, pede que as pessoas chamem a polícia pelo 190. Afirmam ainda, que desta forma, podem enviar a viatura mais próxima para o local. Quem tiver denúncias pode fazer pelo 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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