Coronavírus: o que muda na segurança pública do ES com a pandemia?

Polícia Militar cria Batalhão de Pronto-Emprego para patrulhar áreas comerciais Crédito: Fernando Madeira

O registro de casos confirmados do novo coronavírus no Espírito Santo provocou modificações na rotina dos capixabas, transformou o cenário da economia e também já reflete nas políticas públicas de segurança implementadas no Estado

Somente no mês de março deste ano, mês marcado pela chegada da pandemia na Grande Vitória, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) contabilizou 143 assassinatos. O número representa aumento de 66,27% em relação ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 86 mortes.

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De acordo com uma análise de Roberto Sá, do dia 1º de março ao dia 13 de março, a média diária de homicídios no Espírito Santo era de 3,2 mortes/dia. Segundo ele, a média também foi observada no mesmo período de março do ano passado.

"O que aconteceu depois? No dia 13 foi a primeira coletiva do governo anunciando implantação da sala de situação, em razão da preocupação com o coronavírus. Do dia 14 ao dia 31, a média passa para 5,6 mortes por dia" Roberto Sá - Secretário de Segurança

O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

TRÁFICO DE DROGAS

Roberto revelou que entrou em contato com secretários de Segurança do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará e Tocatins para apurar sobre a realidade local. O resultado? Sá garante que todos relataram aumento das estatísticas relacionadas a homicídios.

Houve mudança na dinâmica do tráfico. Com a diminuição de circulação das pessoas, diminuiu a arrecadação. O traficante teve necessidade de se mobilizar mais, de circular mais, de aproveitar para atacar os desafetos ou cobrar suas dívidas com a vida, analisou.

Para corroborar a tese de maior circulação de criminosos nas ruas, Sá informa que houve aumento de 23% nas apreensões de arma de fogo na região metropolitana no mês que passou. Já no Estado, foi de 8%. A comparação é com março de 2019.

REUNIÃO COM SECRETÁRIOS

No último dia 23, a Sesp reuniu secretários municipais da área da segurança pública da Grande Vitória, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Exército. O grupo discutiu ações sobre efetivo de trabalho e ações voltadas ao comércio.

O encontro foi muito produtivo para nós discutirmos o momento e conversar sobre apoio mútuo. Criamos um grupo onde emito um boletim da situação. Estamos monitorando os efetivos de forma conjunta para nos apoiarmos, explicou.

AS MUDANÇAS

Batalhão do Pronto-Emprego: o policiamento nas regiões comerciais e onde há registro de grande circulação de pessoas na Grande Vitória ganhou reforço nesta semana. Desde segunda-feira (30), 94 militares compõem o novo Batalhão de Pronto-Emprego da Polícia Militar. O novo batalhão é composto por militares da Patrulha Escolar, do setor administrativo do Quartel do Comando Geral e da Banda da PM. Os militares vão atuar nas áreas comerciais, próximo a farmácias e supermercados, e regiões que registram aglomeração de pessoas ou fluxo intenso de veículos. A expectativa é liberar as equipes dos demais batalhões para patrulhar outras regiões.





o policiamento nas regiões comerciais e onde há registro de grande circulação de pessoas na Grande Vitória ganhou reforço nesta semana. Desde segunda-feira (30), 94 militares compõem o novo Batalhão de Pronto-Emprego da Polícia Militar. O novo batalhão é composto por militares da Patrulha Escolar, do setor administrativo do Quartel do Comando Geral e da Banda da PM. Os militares vão atuar nas áreas comerciais, próximo a farmácias e supermercados, e regiões que registram aglomeração de pessoas ou fluxo intenso de veículos. A expectativa é liberar as equipes dos demais batalhões para patrulhar outras regiões. Mapeamento e saturação dos pontos de conflito : as áreas onde acontecem conflitos entre traficantes rivais ou com possibilidade de crimes contra o patrimônio (furtos e arrombamentos) foram mapeadas pelo setor de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Para conter o avanço da violência, policiais civis e militares vão intensificar as atividades. A Polícia Militar vai ampliar horários e pontos de patrulhamento e a Polícia Civil vai promover operações para prender criminosos ligados a homicídios e a tráfico de drogas.





: as áreas onde acontecem conflitos entre traficantes rivais ou com possibilidade de crimes contra o patrimônio (furtos e arrombamentos) foram mapeadas pelo setor de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Para conter o avanço da violência, policiais civis e militares vão intensificar as atividades. A Polícia Militar vai ampliar horários e pontos de patrulhamento e a Polícia Civil vai promover operações para prender criminosos ligados a homicídios e a tráfico de drogas. Relação com secretários municipais: a Secretaria de Estado da Segurança Pública criou um canal de comunicação permanente entre os representantes da segurança pública dos municípios da Grande Vitória. Além da Sesp emitir um boletim da situação da segurança, os governos estadual e municipal vão trocar informações sobre o efetivo disponível e, principalmente, se foi registrado algum afastamento do profissional, seja policial ou agente da Guarda Municipal, por causa do novo coronavírus.