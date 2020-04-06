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Saúde da família

Governo do ES anuncia qualificação para mais de 300 profissionais de saúde

São 153 médicos, 148 enfermeiros e 61 dentistas que participam de um curso de formação para fortalecer a atenção primária nas unidades de saúde do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 14:07

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 14:07

Governador Renato Casagrande e o Secretário de Saúde Nésio Fernandes anunciaram mais um ciclo do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS)
Governador Renato Casagrande e o Secretário de Saúde Nésio Fernandes anunciaram mais um ciclo do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) Crédito: Reprodução / Governo do ES
governo do Estado anunciou o início de mais um ciclo do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) que, em parceria com os municípios, promove a qualificação de profissionais para atenderem em unidades de saúde de todo o Espírito Santo. Os profissionais foram selecionados pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi) e já começam a atuar nesta semana.
São mais de 300 profissionais, sendo 153 médicos, 148 enfermeiros e 61 dentistas que participam de um curso de formação com duração de 3 anos. O objetivo é fazer com que esses profissionais adquiram qualificação e competências para atuar na atenção primária, voltados para a formação em saúde da família.

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Segundo o governador Renato Casagrande, o programa é desenvolvido pelo governo do Estado em parceria com os municípios. Temos uma parceria com os municípios na formação. Os municípios pagam uma bolsa aos profissionais e nós remuneramos um instrutor para quem está lá, orientando este trabalho. A gente forma profissionais para atenção primária com a capacidade de resolver as coisas na unidade de saúde, na base, na comunidade, no município, explicou.
O governador também ressaltou a importância de um melhor atendimento nas unidades de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Em uma hora de crise como essa, ter um bom acolhimento na procura a unidade de saúde é fundamental para que a gente, de fato, verifique se o sintoma é de coronavírus, se há a necessidade de coletar amostra, de fazer o teste. Essa capacidade na atenção primária é fundamental para organizar todo o atendimento e salvar vidas no Estado, completou.
No primeiro ciclo, 409 profissionais foram selecionados e já estão em formação. Inclusive, os mesmos foram realocados pela própria Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para trabalharem no combate ao coronavírus. Segundo o titular da secretaria, Nésio Fernandes, a capacitação busca aumentar a resolutividade dos atendimentos ainda nas unidades de saúde.

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Não nos interessa simplesmente ter números e quantidade. Nos interessa a resolutividade, a humanização, o cuidado integral aos pacientes que procuram o Sistema Único de Saúde pela porta de entrada preferencial, que é a atenção básica, destacou.
De acordo com o governador, os profissionais estão finalizando trâmites contratuais neste início de semana e já começam a atuar nas Unidades de Saúde na próxima quarta-feira (08).

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