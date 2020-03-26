Vitória abriu convocação de médicos para combate ao coronavírus Crédito: Freepik

De acordo com o edital, os médicos convocados para preencherem as 25 vagas têm até esta sexta-feira (27) para confirmar o interesse em ocupar o cargo. As vagas são para clínico geral  com diferentes cargas horárias de contratação  e para pediatra. O trabalho será iniciado imediatamente.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura lança edital de convocação emergencial de médicos em Vitória

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) confirmou que o processo seletivo é "para reforçar a equipe de saúde no atendimento à população durante a pandemia de coronavírus".

"A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que, na última terça -feira (24), convocou 61 médicos que estavam no cadastro de reserva do último processo seletivo simplificado para reforçar a equipe de saúde no atendimento à população durante a pandemia de coronavírus. A Semus aguarda a manifestação de interesse desses profissionais. A convocação acontece em caráter emergencial e por tempo determinado, enquanto durar a pandemia. Os profissionais vão atuar nas unidades de saúde e pronto-atendimentos", diz a nota.

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