A Prefeitura de Vitória abriu processo de contratação emergencial de 25 médicos como medida de combate do município à pandemia do novo coronavírus. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta quinta-feira (26). Os profissionais vão atuar nas unidades de saúde e pronto-atendimentos.
De acordo com o edital, os médicos convocados para preencherem as 25 vagas têm até esta sexta-feira (27) para confirmar o interesse em ocupar o cargo. As vagas são para clínico geral com diferentes cargas horárias de contratação e para pediatra. O trabalho será iniciado imediatamente.
Prefeitura lança edital de convocação emergencial de médicos em Vitória
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) confirmou que o processo seletivo é "para reforçar a equipe de saúde no atendimento à população durante a pandemia de coronavírus".
"A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que, na última terça -feira (24), convocou 61 médicos que estavam no cadastro de reserva do último processo seletivo simplificado para reforçar a equipe de saúde no atendimento à população durante a pandemia de coronavírus. A Semus aguarda a manifestação de interesse desses profissionais. A convocação acontece em caráter emergencial e por tempo determinado, enquanto durar a pandemia. Os profissionais vão atuar nas unidades de saúde e pronto-atendimentos", diz a nota.
Vitória diante do coronavírus
CORONAVÍRUS EM VITÓRIA
Vitória tem 15 casos confirmados de coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número foi atingido na segunda-feira (23) e segue o mesmo desde então. Nesta semana, o Espírito Santo conseguiu, pela primeira vez, ficar 24 horas sem registrar um novo caso da doença no Estado. Entre os boletins divulgados pela (Sesa) na terça-feira (24) e quarta-feira (26), a quantidade de casos que foram confirmados se manteve em 40.