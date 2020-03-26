Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura lança edital de convocação emergencial de médicos em Vitória
Enfrentamento ao coronavírus

Prefeitura lança edital de convocação emergencial de médicos em Vitória

O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta quinta-feira (26) e visa o combate ao novo coronavírus, a Covid-19, na Capital

Publicado em 26 de Março de 2020 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 10:49
Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Vitória abriu convocação de médicos para combate ao coronavírus Crédito: Freepik
A Prefeitura de Vitória abriu processo de contratação emergencial de 25 médicos como medida de combate do município à pandemia do novo coronavírus. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta quinta-feira (26). Os profissionais vão atuar nas unidades de saúde e pronto-atendimentos.
De acordo com o edital, os médicos convocados para preencherem as 25 vagas têm até esta sexta-feira (27) para confirmar o interesse em ocupar o cargo. As vagas são para clínico geral  com diferentes cargas horárias de contratação  e para pediatra. O trabalho será iniciado imediatamente. 
Prefeitura lança edital de convocação emergencial de médicos em Vitória

Veja Também

Coronavírus: Justiça determina que União entregue respiradores para o ES

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) confirmou que o processo seletivo é "para reforçar a equipe de saúde no atendimento à população durante a pandemia de coronavírus".
"A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que, na última terça -feira (24), convocou 61 médicos que estavam no cadastro de reserva do último processo seletivo simplificado para reforçar a equipe de saúde no atendimento à população durante a pandemia de coronavírus. A Semus aguarda a manifestação de interesse desses profissionais. A convocação acontece em caráter emergencial e por tempo determinado, enquanto durar a pandemia. Os profissionais vão atuar nas unidades de saúde e pronto-atendimentos", diz a nota.

Vitória diante do coronavírus

CORONAVÍRUS EM VITÓRIA

Vitória tem 15 casos confirmados de coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número foi atingido na segunda-feira (23) e segue o mesmo desde então. Nesta semana, o Espírito Santo conseguiu, pela primeira vez, ficar 24 horas sem registrar um novo caso da doença no Estado. Entre os boletins divulgados pela (Sesa) na terça-feira (24) e quarta-feira (26), a quantidade de casos que foram confirmados se manteve em 40.

Veja Também

Justiça autoriza restaurantes com clientes até as 16h em Vitória

Confinamento com criança: respira, não se cobre tanto, não pira!

Prefeitura de Vitória prorroga data de pagamento do IPTU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados