O Espírito Santo ficou 24 horas sem registrar crescimento no número de confirmações de pacientes com a Covid-19. Entre os boletins divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na terça-feira (24) e quarta-feira (26), a quantidade de casos do novo coronavírus que foram confirmados se manteve em 40, enquanto aqueles descartados pelos exames subiu de 283 para 330. A evolução da Covid-19 no Estado não se mantinha estável desde o dia 22 de março.
ES fica um dia sem aumento de casos confirmados de coronavírus
Já os casos suspeitos ainda em investigação passaram de 845 para 1019, um aumento de quase 8% em um dia.
Entre os pacientes infectados pelo novo coronavírus, está um morador do Estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu Estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados. Sete cidades do Espírito Santo têm confirmações da doença: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Santa Teresa