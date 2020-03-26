ES fica um dia sem aumento de casos confirmados de coronavírus

Já os casos suspeitos ainda em investigação passaram de 845 para 1019, um aumento de quase 8% em um dia.

Entre os pacientes infectados pelo novo coronavírus, está um morador do Estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu Estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).