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Coronavírus: apresentador do JN aparece em vídeo respirando sem aparelhos

De acordo com o último boletim médico, Marcelo Magno manteve um bom padrão respiratório e sem o aporte de oxigênio suplementar. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:04

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:04

O apresentador Marcelo Magno
O apresentador Marcelo Magno Crédito: TV Globo/Reprodução
O jornalista da Globo do Piauí Marcelo Magno, que participou do rodízio do Jornal Nacional, evolui bem ao tratamento. Ele contraiu coronavírus e está internado.
De acordo com o último boletim médico, Marcelo manteve um bom padrão respiratório e sem o aporte de oxigênio suplementar. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o quadro clínico estável e sem intercorrências. Ele deve ir ao apartamento do hospital nesta quarta-feira (25).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Pelas redes sociais ele já aparece em vídeo junto com a equipe médica do hospital em que se recupera.
Magno, que participou de rodízio de apresentadores do Jornal Nacional no último dia 7 de março, está internado com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Teresina.

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Ele chegou a participar do rodízio de apresentadores do JN pelos 50 anos do telejornal e foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (19).
A emissora TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, suspendeu seus telejornais e colocou seus profissionais em quarentena desde a última sexta-feira (20).
Claudinei Moreira da Silva, diretor de jornalismo da TV Clube, afirmou à Folha, na sexta, que o mais provável é que o jornalista tenha sido infectado no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde fez uma conexão demorada para retornar ao Piauí.

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