Coronavírus: apresentador do JN aparece em vídeo respirando sem aparelhos

O apresentador Marcelo Magno Crédito: TV Globo/Reprodução

O jornalista da Globo do Piauí Marcelo Magno, que participou do rodízio do Jornal Nacional, evolui bem ao tratamento. Ele contraiu coronavírus e está internado.

De acordo com o último boletim médico, Marcelo manteve um bom padrão respiratório e sem o aporte de oxigênio suplementar. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com o quadro clínico estável e sem intercorrências. Ele deve ir ao apartamento do hospital nesta quarta-feira (25).

Pelas redes sociais ele já aparece em vídeo junto com a equipe médica do hospital em que se recupera.

Magno, que participou de rodízio de apresentadores do Jornal Nacional no último dia 7 de março, está internado com coronavírus na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular de Teresina.

Ele chegou a participar do rodízio de apresentadores do JN pelos 50 anos do telejornal e foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (19).

A emissora TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, suspendeu seus telejornais e colocou seus profissionais em quarentena desde a última sexta-feira (20).