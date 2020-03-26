Prefeitura de Vitória prorroga data de pagamento do IPTU

Prefeitura decidiu adiar o pagamento do IPTU devido à pandemia do coronavírus Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

Diante da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Vitória publicou, nesta quarta-feira (25), o decreto 18.051, que altera as datas de vencimento das segunda, terceira e quarta cotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Com a mudança, para quem dividiu o pagamento do imposto em 10 vezes, a segunda cota terá vencimento no dia 14 de outubro. A terceira parcela do tributo tem agora vencimento marcado para 13 de novembro. Em 14 de dezembro, vence a quarta cota.

"Nós teremos aí uma segunda epidemia que é o impacto na economia. Vitória está tomando várias decisões. Já iniciamos o cadastramento para entrega de cestas básicas, com 700 famílias já solicitando pelo 156, já criamos a campanha de arrecadação de alimentos (Vitória Solidária), com a participação da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e voluntários do Vitória do Bem, Defesa Civil e comunidades, e estamos cuidando daqueles que produzem riqueza, emprego e trabalho. Já adiamos as datas do pagamento do ISS para várias atividades e agora vamos prorrogar o prazo para pagamento do IPTU. Outras medidas virão, é preciso ser solidário neste momento com as pessoas que produzem e aquelas que vão ficar sem seus alimentos, e a PMV vai a cada momento adequando a essa nova realidade até que as coisas se normalizem", disse o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

QR CODE

Neste ano, o contribuinte de IPTU em Vitória tem mais uma maneira prática e rápida para pagar o tributo: a quitação através de QR Code. A capital do Espírito Santo é a primeira do Brasil a implantar essa forma de pagamento.

Para escanear o QR Code, é necessário ter aparelho celular que possua câmera digital, um aplicativo de leitura para QR Code e estar conectado à internet.

A novidade permite o pagamento de forma ágil e simples: basta executar o aplicativo instalado no celular e posicionar a câmera digital de maneira que o código, disponível na guia do tributo, seja escaneado. Em seguida, o programa exibirá a possibilidade de pagamento.