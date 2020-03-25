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Ajuda

Famílias de Vitória vão receber cestas básicas durante pandemia

O benefício será distribuído pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória (Semas), que espera amparar famílias em que estão em situação vulnerável e possuem renda de até R$ 178 por pessoa

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:48
Cestas básicas
Cestas básicas serão disponibilizadas para famílias em situação econômica vulnerável Crédito: Reprodução Twitter
As famílias moradoras de Vitória, com renda de até R$ 178 por pessoa, poderão solicitar cestas básicas à prefeitura durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O benefício será distribuído pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que espera amparar famílias em situação vulnerável na capital.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para ter direito à ajuda é necessário ligar para o Fala Vitória 156.  Segundo informações da secretaria, o serviço começou nesta terça-feira (24) e todo o processo de agendamento para entrega dos alimentos é feito por telefone. Ainda não há uma previsão do número de famílias que podem ser beneficiadas.

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