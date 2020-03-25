Famílias de Vitória vão receber cestas básicas durante pandemia

As famílias moradoras de Vitória, com renda de até R$ 178 por pessoa, poderão solicitar cestas básicas à prefeitura durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O benefício será distribuído pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), que espera amparar famílias em situação vulnerável na capital.
Para ter direito à ajuda é necessário ligar para o Fala Vitória 156. Segundo informações da secretaria, o serviço começou nesta terça-feira (24) e todo o processo de agendamento para entrega dos alimentos é feito por telefone. Ainda não há uma previsão do número de famílias que podem ser beneficiadas.