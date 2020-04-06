Coronavírus: você sabe qual a diferença entre quarentena e isolamento?

Manter o afastamento é melhor solução para prevenir o avanço da doença. Crédito: Divulgação

Impedir a propagação do vírus que causa a Covid-19 é essencial para retardar a pandemia. Pessoas com sintomas ou suspeitas, ou exposição conhecida ao vírus devem praticar auto-quarentena ou auto-isolamento. Mas, o que os termos significam e o que você deve fazer?

O médico Clayton Cowl é pneumologista e presidente da Divisão de Medicina Preventiva, Ocupacional e Aeroespacial da Mayo Clinic, ele que os termos são diferentes, e as pessoas devem saber qual é a melhor opção para sua situação.

"Os termos 'quarentena' e 'isolamento' se referem ao ato de separar uma pessoa com uma doença das outras pessoas", diz o Dr. Cowl. "Mas os termos são diferentes. A quarentena é usada para alguém que não apresenta sintomas e o isolamento é usado quando alguém tem a doença confirmada. O isolamento é tipicamente mais agudo que a quarentena".

Quarentena

"Quarentena é quando pegamos alguém que é completamente assintomático e mantemos essa pessoa afastada das outras caso possam desenvolver a doença", diz o Dr. Cowl. O médico explica que geralmente, existem algumas razões pelas quais isso é feito. Em outras palavras, essa pessoa viajou para uma área com uma prevalência muito alta de uma doença ou condição".

Cowl diz que a quarentena também é adequada para alguém que esteve perto de alguém com exposição conhecida.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, por sua sigla em inglês) nos Estados Unidos afirma que as pessoas devem ficar em quarentena por 14 dias a partir do momento da exposição, caso tenham viajado para áreas geográficas onde há um grande número de casos do Covid-19.

Dr. Cowl sugere que durante a quarentena as pessoas realizem ações que incluem:

- Manter-se a uma distância de pelo menos 2 m (6 pés) de outras pessoas na casa;

- Se possível, fique em um compartimento separado;

- Lave as mãos regularmente com água e sabão. Se isso não for possível, use desinfetante para as mãos, álcool 70% ou lenços desinfetantes;

- Lave as superfícies da casa regularmente;

- Evite tocar seu rosto;

- Monitore diariamente sintomas como febre, tosse e falta de ar;

- Se os sintomas se desenvolverem, ligue para o seu médico ou hospital local para saber se você deve fazer o teste para a Covid-19.

Isolamento

"O isolamento é quando pegamos alguém que testou positivo para a doença e mantemos essa pessoa longe de todos os outros. Se você estiver isolado e estiver em casa, você deve ficar isolado dos membros da sua família o máximo possível. Se você tiver acesso a uma máscara cirúrgica básica, deve usar esse tipo de equipamento de proteção individual", afirma Dr Cowl.

"Às vezes, você pode não ter outros compartimentos nos quais os membros da sua família possam se isolar, mas se puder, mantenha uma distância de 2 m (6 pés)" Clayton Cowl - Pneumologista

"Às vezes, você pode não ter outros compartimentos nos quais os membros da sua família possam se isolar, mas se puder, mantenha uma distância de 2 m (6 pés)", diz Cowl. "Não respire próximo do rosto deles. Se for um parceiro ou cônjuge, eles não devem dormir juntos na mesma cama durante um período de isolamento até serem retirados desse período de isolamento".

"Lembre-se, ele é espalhado por gotículas; portanto, se você lavar as mãos antes de entrar e sair, provavelmente minimizará a maior parte da oportunidade do vírus se espalhar".

Durante o isolamento, o Dr. Cowl sugere que as pessoas realizem ações que incluem:

- Fique em um quarto separado. Se isso não for possível, mantenha um espaço de pelo menos 2 m (6 pés) de distância;

- Use uma máscara quando estiver no mesmo compartimento que as outras pessoas;

- Use uma máscara quando alguém entregar a você comida ou outras necessidades;

- Lave as mãos após interagir com outras pessoas;