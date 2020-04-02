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Covid-19

Coronavírus: 'Isolamento precisa permanecer', diz subsecretário de Saúde

Para Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde, da Sesa,  as medidas de isolamento determinadas pelo Governo do Estado devem ser mantidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:19

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:19

Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Avenida Reta da Penha vazia - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Pandemia deixa Avenida Reta da Penha vazia Crédito: Ricardo Medeiros
O Espirito Santo contabiliza 120 casos confirmados e uma morte pelo novo coronavírus (Covid-19). Um homem, de 57 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (1º) após ficar sete dias internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (02), o subsecretário de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, disse que o Estado ainda deve registrar números maiores. Reblin é  coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa.
Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin
Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Ontem totalizamos 120 casos. Apontando para o crescimento da curva entre nós, que ainda não chegou no seu maior ponto, esse é apenas o começo. Portanto, as medidas de isolamento da sociedade precisam permanecer em vigor"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde
Reblin avalia que o fechamento do comércio, a suspensão das aulas e as medidas de distanciamento social reduzem as chances de transmissão e, consequentemente, a possibilidade do surgimento de novos casos confirmados da doença no Estado.
"A gente pede que a sociedade reflita. De quem é industrial, quem é comerciante, de que qualquer setor, não tem diferença entre nós. Tanto o dono da indústria quanto o empregado estão sujeitos ao mesmo risco. A regra (isolamento) precisa ser preservada para que a gente possa preservar a vida das pessoas"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde

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