Coronavírus: 'Isolamento precisa permanecer', diz subsecretário de Saúde

O Espirito Santo contabiliza 120 casos confirmados e uma morte pelo novo coronavírus (Covid-19). Um homem, de 57 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (1º) após ficar sete dias internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (02), o subsecretário de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, disse que o Estado ainda deve registrar números maiores. Reblin é coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa.
"Ontem totalizamos 120 casos. Apontando para o crescimento da curva entre nós, que ainda não chegou no seu maior ponto, esse é apenas o começo. Portanto, as medidas de isolamento da sociedade precisam permanecer em vigor"
Reblin avalia que o fechamento do comércio, a suspensão das aulas e as medidas de distanciamento social reduzem as chances de transmissão e, consequentemente, a possibilidade do surgimento de novos casos confirmados da doença no Estado.
"A gente pede que a sociedade reflita. De quem é industrial, quem é comerciante, de que qualquer setor, não tem diferença entre nós. Tanto o dono da indústria quanto o empregado estão sujeitos ao mesmo risco. A regra (isolamento) precisa ser preservada para que a gente possa preservar a vida das pessoas"