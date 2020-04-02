10 filmes de comédia para se divertir durante a quarentena

Casal Improvável (Amazon Prime Video)

Coescrito e codirigido por Taika Waititi ("Jojo Rabbit") e Jermaine Clement ("Flight of the Concords"), "O Que Fazemos nas Sombras" é imperdível. O filme é um mockumentário (documentário falso) sobre vampiros centenários lidando com os dilemas da vida moderna como pagar aluguel e se dar bem na noite.

Um dos melhores e mais bonitos filmes do catálogo da Netflix, o espanhol "Viver Duas Vezes" mistura humor e drama com a maestria do cinema argentino. Emilio (Oscar Martínez) é diagnosticado com Alzheimer e sua família decide levá-lo em uma jornada para reencontrar um amor de infância. Sensível e capaz de amolecer qualquer coração.

Comédia de muito sucesso na França, "Um Banho de Vida" acompanha um sujeito na crise dos 40 anos. Ele começa a frequentar a piscina pública e acaba formando uma equipe de nado sincronizado com outros frequentadores. Com a orientação de uma ex-atleta, eles sonham participar do campeonato mundial. Divertidíssimo.

Pouca gente viu Logan Lucky: Roubo em Família nos cinemas. O filme de Steven Soderbergh tem nomes como Adam Driver, Daniel Craig e Channing Tatum no elenco, mas foi feito de maneira totalmente independente. A trama acompanha dois irmãos em um ousado plano para roubar o movimentado autódromo da região. O maior mérito do filme é que ele se leva a sério mesmo quando é ridículo. A estrutura clássica e o humor devem conquistar o público.