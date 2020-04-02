10 filmes de comédia para se divertir durante a quarentena

Se há uma tarefa difícil, é a de fazer uma lista das melhores comédias. Mas para te ajudar a rir nesse período de quarentena em casa, convocamos o colunista de A Gazeta, Rafael Braz, e o repórter de entretenimento, Gustavo Cheluje, para nos ajudar nessa missão. Veja abaixo os filmes sugeridos por eles. Separe a pipoca e divirta-se.
Escolhas de Rafael Braz, colunista de A GAZETA
Casal Improvável (Amazon Prime Video)
Coescrito e codirigido por Taika Waititi ("Jojo Rabbit") e Jermaine Clement ("Flight of the Concords"), "O Que Fazemos nas Sombras" é imperdível. O filme é um mockumentário (documentário falso) sobre vampiros centenários lidando com os dilemas da vida moderna como pagar aluguel e se dar bem na noite.
Um dos melhores e mais bonitos filmes do catálogo da Netflix, o espanhol "Viver Duas Vezes" mistura humor e drama com a maestria do cinema argentino. Emilio (Oscar Martínez) é diagnosticado com Alzheimer e sua família decide levá-lo em uma jornada para reencontrar um amor de infância. Sensível e capaz de amolecer qualquer coração.
Comédia de muito sucesso na França, "Um Banho de Vida" acompanha um sujeito na crise dos 40 anos. Ele começa a frequentar a piscina pública e acaba formando uma equipe de nado sincronizado com outros frequentadores. Com a orientação de uma ex-atleta, eles sonham participar do campeonato mundial. Divertidíssimo.
Pouca gente viu Logan Lucky: Roubo em Família nos cinemas. O filme de Steven Soderbergh tem nomes como Adam Driver, Daniel Craig e Channing Tatum no elenco, mas foi feito de maneira totalmente independente. A trama acompanha dois irmãos em um ousado plano para roubar o movimentado autódromo da região. O maior mérito do filme é que ele se leva a sério mesmo quando é ridículo. A estrutura clássica e o humor devem conquistar o público.
O filme estrelado por Charlize Theron e Seth Rogen conta a história de um jornalista desempregado que acaba trabalhando na campanha presidencial da Secretária de Estado dos EUA que, por acaso, é um crush que tinha na infância. Um filme divertido, que inverte as narrativas das comédias românticas tradicionais sem ser panfletário. Humor para os novos tempos.
Escolhas de Gustavo Cheluje, repórter de entretenimento de A GAZETA
Se beber, não case.
O que acontece quando dois agentes do FBI se disfarçam de princesas ricas para se infiltrar na alta sociedade? Situações extremamente engraçadas e diversão total. Um clássico, merece ser visto e revisto
O escandaloso repórter fictício de Sacha Baron Cohen é enviado do Cazaquistão aos Estados Unidos com a missão de fazer um documentário sobre o país. Conforme a personagem "zig-zagueia" pela América acompanhado de seu câmera, Borat encontra pessoas reais vivendo situações reais com consequências histéricas. O formato de "falso documentário" do filme cria situações espontâneas, divertidas e, acima de tudo, reais.
A história fala da solteirona Annie (Kristen Wiig) que se torna madrinha do casamento de sua melhor amiga Lillian (Maya Rudolph). As confusões começam quando a nova melhor amiga e também madrinha de Lillian, Helen (Rose Byrne), surge e provoca ciúmes em Annie.
A mãe mais divertida do Brasil tornou-se apresentadora de TV, ficou famosa, mudou de endereço, de status econômico... mudou quase tudo, só não mudou a si mesma. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) continua hilária, irreverente e muito preocupada com os problemas da família: Marcelina (Mariana Xavier) decide ser atriz e Juliano (Rodrigo Pandolfo) se descobre bissexual. Para completar, a irmã Lucia Helena (Patrícia Travassos), que mora há anos em Nova York, resolve fazer uma longa visitinha.
Três amigos que faziam uma despedida de solteiro em Las Vegas acordam num quarto bagunçado, sem lembrança alguma do que aconteceu no dia anterior, e sem saber onde está o noivo! Uma das comédias mais divertidas dos últimos anos.