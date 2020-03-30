5 alongamentos para você fazer nos intervalos do home office

Mulher se alongando Crédito: freepik

Em tempos de home office também é preciso cuidar o corpo. Por isso, durante as horas de trabalho em casa, é recomendado fazer alongamentos. "É de grande importância pois alivia as tensões provocadas pelo próprio trabalho e pela posição sentada, onde a pessoa se mantém muitas vezes de maneira estática. Os alongamentos vão gerar um relaxamento e alívio nos músculos, melhorando a postura, tensão muscular, reequilibrando o corpo e melhorando as dores", explica a personal trainer Andrea Cunha Ribeiro, da Academia Hangar.

A personal trainer Kelly Cristina Oliveira, da Welness Club, escolheu exercícios simples e que qualquer pessoa pode fazer. "Eles aliviam as dores nas pernas e tiram as tensões". O recomendado é que os alongamentos sejam feitos, em média, a cada 40 minutos. Confira as dicas!

Pernas na parede

"Este alongamento com as pernas na parede ajuda a aliviar as tensões e também alivia as dores nas pernas e lombar. Além de ajudar a alongar toda coluna vertebral. Fique com os braços abertos, alonga-os e relaxe o pescoço. Você pode ficar nesta posição de 3 a 4 minutos", explica a personal trainer, Kelly Cristina Oliveira, da Welness Club.

Personal Trainer Kelly Cristina Oliveira ensina alongamento Crédito: Divulgação

Deitado

"Deite de barriga pra cima e fique com as costas bem apoiadas no chão e os pés afastados na largura do quadril. Abra os braços relaxados e deixe as penas caírem para o lado, sentindo alongar toda a lateral dos membros inferiores e superiores, olhando para lado, relaxando a cabeça e pescoço", indica Kelly Cristina Oliveira.

Personal Trainer Kelly Cristina Oliveira ensina alongamento Crédito: Divulgação

Sentado

"Sente apoiando as costa na parede. Cruze uma perna por cima da outra e gire o troco e cabeça para lado, alongando as pernas e tronco e relaxando a musculatura do pescoço. Faça os dois lados durante 4 minutos", sugere a personal trainer Kelly Cristina Oliveira.

Personal Trainer Kelly Cristina Oliveira ensina alongamento Crédito: Divulgação

Sentado

"Sentado em um banco, flexione o tronco para frente, soltando coluna, braços e pescoço. Depois repita o movimento com a perna flexionada, perna direita e depois e a esquerda", explica a personal trainer Andrea Cunha Ribeiro, da Academia Hangar.

Personal Trainer Andrea Cunha ensina alongar Crédito: Divulgação

Em pé

"Em pé, com as pernas afastadas, faça uma flexão lateral do tronco, para os dois lados. Em seguida de frente para o banco coloque as mãos apoiadas e realize movimentos leves do tronco para baixo", explica Andrea Cunha.