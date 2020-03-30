5 alongamentos para você fazer nos intervalos do home office

Em tempos de home office também é preciso cuidar o corpo. Por isso, durante as horas de trabalho em casa, é recomendado fazer alongamentos. "É de grande importância pois alivia as tensões provocadas pelo próprio trabalho e pela posição sentada, onde a pessoa se mantém muitas vezes de maneira estática. Os alongamentos vão gerar um relaxamento e alívio nos músculos, melhorando a postura, tensão muscular, reequilibrando o corpo e melhorando as dores", explica a personal trainer Andrea Cunha Ribeiro, da Academia Hangar.
A personal trainer Kelly Cristina Oliveira, da Welness Club, escolheu exercícios simples e que qualquer pessoa pode fazer. "Eles aliviam as dores nas pernas e tiram as tensões". O recomendado é que os alongamentos sejam feitos, em média, a cada 40 minutos. Confira as dicas!
Pernas na parede
"Este alongamento com as pernas na parede ajuda a aliviar as tensões e também alivia as dores nas pernas e lombar. Além de ajudar a alongar toda coluna vertebral. Fique com os braços abertos, alonga-os e relaxe o pescoço. Você pode ficar nesta posição de 3 a 4 minutos", explica a personal trainer, Kelly Cristina Oliveira, da Welness Club.
Deitado
"Deite de barriga pra cima e fique com as costas bem apoiadas no chão e os pés afastados na largura do quadril. Abra os braços relaxados e deixe as penas caírem para o lado, sentindo alongar toda a lateral dos membros inferiores e superiores, olhando para lado, relaxando a cabeça e pescoço", indica Kelly Cristina Oliveira.
Sentado
"Sente apoiando as costa na parede. Cruze uma perna por cima da outra e gire o troco e cabeça para lado, alongando as pernas e tronco e relaxando a musculatura do pescoço. Faça os dois lados durante 4 minutos", sugere a personal trainer Kelly Cristina Oliveira.
Sentado
"Sentado em um banco, flexione o tronco para frente, soltando coluna, braços e pescoço. Depois repita o movimento com a perna flexionada, perna direita e depois e a esquerda", explica a personal trainer Andrea Cunha Ribeiro, da Academia Hangar.
Em pé
"Em pé, com as pernas afastadas, faça uma flexão lateral do tronco, para os dois lados. Em seguida de frente para o banco coloque as mãos apoiadas e realize movimentos leves do tronco para baixo", explica Andrea Cunha.