Vítima de acidente na ES 490 era servidora pública em Marataízes

A Polícia Militar identificou a vítima que morreu em um acidente, envolvendo dois carros, no final da manhã deste domingo (19) na ES 490, na região da Matinha, Itapemirim, Litoral Sul do Estado. Cássia Pinheiro de Alcântara, de 31 anos, era servidora da Secretaria Municipal de Educação de Marataízes. A prefeitura lamentou a morte da vítima.
A servidora estava no Fiat Uno, que se chocou com um Chevrolet Corsa. Segundo a polícia, Cássia Pinheiro de Alcântara ficou presa às ferragens, chegou a ser socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Nas redes sociais, o prefeito de Marataízes, Robertino Batista, lamentou a morte da servidora.
Lamento o falecimento precoce de Cássia Pinheiro de Alcântara, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Marataízes. Neste momento de dor, presto meus pêsames e sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho, bem como também agradeço à valorosa dedicação diante da sua profissão. Estou à disposição para auxiliar com o que for necessário. Que Deus conforte os corações de todos nesse momento. Fique com Deus, divulgou.