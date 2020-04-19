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Acidente em Itapemirim

Vítima de acidente na ES 490 era servidora pública em Marataízes

Cássia Pinheiro de Alcântara, de 31 anos, era servidora da Secretaria Municipal de Educação de Marataízes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 17:38

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 17:38

Cássia Pinheiro de Alcântara era servidora de Marataízes
Cássia Pinheiro de Alcântara era servidora de Marataízes Crédito: Redes sociais
Polícia Militar identificou a vítima que morreu em um acidente, envolvendo dois carros, no final da manhã deste domingo (19) na ES 490, na região da Matinha, Itapemirim, Litoral Sul do Estado. Cássia Pinheiro de Alcântara, de 31 anos, era servidora da Secretaria Municipal de Educação de Marataízes. A prefeitura lamentou a morte da vítima.
A servidora estava no Fiat Uno, que se chocou com um Chevrolet Corsa. Segundo a polícia, Cássia Pinheiro de Alcântara ficou presa às ferragens, chegou a ser socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Acidente na ES 490, na região da Matinha
Acidente na ES 490, na região da Matinha Crédito: Internauta

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Nas redes sociais, o prefeito de Marataízes, Robertino Batista, lamentou a morte da servidora.
Lamento o falecimento precoce de Cássia Pinheiro de Alcântara, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Marataízes. Neste momento de dor, presto meus pêsames e sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho, bem como também agradeço à valorosa dedicação diante da sua profissão. Estou à disposição para auxiliar com o que for necessário. Que Deus conforte os corações de todos nesse momento. Fique com Deus, divulgou.

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