Vítima de acidente na ES 490 era servidora pública em Marataízes

A servidora estava no Fiat Uno, que se chocou com um Chevrolet Corsa. Segundo a polícia, Cássia Pinheiro de Alcântara ficou presa às ferragens, chegou a ser socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Lamento o falecimento precoce de Cássia Pinheiro de Alcântara, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Marataízes. Neste momento de dor, presto meus pêsames e sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho, bem como também agradeço à valorosa dedicação diante da sua profissão. Estou à disposição para auxiliar com o que for necessário. Que Deus conforte os corações de todos nesse momento. Fique com Deus, divulgou.