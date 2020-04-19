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Susto

Incêndio destrói duas casas no bairro Sotelândia, em Cariacica

Residências ficavam no mesmo quintal e foram completamente destruídas pelas chamas. Um dos moradores teria colocado fogo na casa e fugido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 15:32

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 15:32

Incêndio destruiu duas casas de madeira em Sotelândia, Cariacica
Incêndio destruiu duas casas de madeira em Sotelândia, Cariacica Crédito: Internauta
Duas casas de madeira ficaram completamente destruídas depois que um incêndio atingiu as residências no bairro Sotelândia, em Cariacica, na noite do último sábado (18). 
O incêndio começou por volta das 19 horas e durou cerca de duas horas. Da casa onde o fogo começou, não sobrou nada. Da outra, só uma parede não caiu. As casas, onde moravam tio e sobrinho, ficavam no mesmo quintal. 
De acordo com moradores, o sobrinho, que enfrenta problemas com bebida alcoólica, foi quem provocou o incêndio. O homem colocou fogo na casa e fugiu. Os vizinhos relataram que o tio do rapaz chegou a desmaiar ao ver a casa em chamas. 
O calor foi tanto que janelas das casas próximas quebraram. Os vizinhos precisaram se unir para iniciar o combate ao incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.
"O fogo se alastrou pela árvore. Juntamos em cima da laje para apagar as chamas, depois os Bombeiros chegaram. As duas casas ficaram destruídas, quebrou o vidro da janela de um vizinho também", contou um morador.

Incêndio destrói casas em Cariacica

BOMBEIROS ESTIVERAM NO LOCAL

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que, ao chegar ao local, um dos moradores informou que "um de seus parentes ateou fogo em sua própria casa e as chamas propagaram para a outra casa".
Ainda segundo os Bombeiros, "houve perda total das casas e o acusado de atear fogo nos imóveis não estava no local". 
Com informações da TV Gazeta

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