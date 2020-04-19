Incêndio destrói duas casas no bairro Sotelândia, em Cariacica

Incêndio destruiu duas casas de madeira em Sotelândia, Cariacica Crédito: Internauta

Duas casas de madeira ficaram completamente destruídas depois que um incêndio atingiu as residências no bairro Sotelândia, em Cariacica , na noite do último sábado (18).

O incêndio começou por volta das 19 horas e durou cerca de duas horas. Da casa onde o fogo começou, não sobrou nada. Da outra, só uma parede não caiu. As casas, onde moravam tio e sobrinho, ficavam no mesmo quintal.

De acordo com moradores, o sobrinho, que enfrenta problemas com bebida alcoólica, foi quem provocou o incêndio. O homem colocou fogo na casa e fugiu. Os vizinhos relataram que o tio do rapaz chegou a desmaiar ao ver a casa em chamas.

O calor foi tanto que janelas das casas próximas quebraram. Os vizinhos precisaram se unir para iniciar o combate ao incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

"O fogo se alastrou pela árvore. Juntamos em cima da laje para apagar as chamas, depois os Bombeiros chegaram. As duas casas ficaram destruídas, quebrou o vidro da janela de um vizinho também", contou um morador.

Incêndio destrói casas em Cariacica

BOMBEIROS ESTIVERAM NO LOCAL

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que, ao chegar ao local, um dos moradores informou que "um de seus parentes ateou fogo em sua própria casa e as chamas propagaram para a outra casa".

Ainda segundo os Bombeiros, "houve perda total das casas e o acusado de atear fogo nos imóveis não estava no local".