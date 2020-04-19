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Entre Marataízes e Cachoeiro

Acidente deixa um morto e dois feridos graves na ES 490

Dois carros de passeio bateram na estrada que liga Marataízes a Cachoeiro de Itapemirim; vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 13:09

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 13:09

Acidente na ES 490, na região da Matinha
Acidente na ES 490, na região de Matinha Crédito: Internauta/A GAZETA
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas depois de se envolverem em um acidente entre dois carros no fim da manhã deste domingo (19). A batida aconteceu na ES 490, rodovia que liga Marataízes a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Um Fiat Uno e um Chevrolet Corsa, envolvidos no acidente, ficaram destruídos com o impacto da colisão. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, no Fiat Uno. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital Santa Casa de Cachoeiro.
As outras duas vítimas foram socorridas por ambulância e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e uma unidade hospitalar particular no município.

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A dinâmica da batida, que aconteceu em uma região conhecida como Matinha, ainda não é conhecida. Segundo a Polícia Militar a pista precisou ser interditada para o atendimento das vítimas até o início da tarde, quando voltou a ser liberada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para dar apoio ao trânsito.

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