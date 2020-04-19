Acidente deixa um morto e dois feridos graves na ES 490

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas depois de se envolverem em um acidente entre dois carros no fim da manhã deste domingo (19). A batida aconteceu na ES 490, rodovia que liga Marataízes a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Um Fiat Uno e um Chevrolet Corsa, envolvidos no acidente, ficaram destruídos com o impacto da colisão. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, no Fiat Uno. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital Santa Casa de Cachoeiro.
As outras duas vítimas foram socorridas por ambulância e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e uma unidade hospitalar particular no município.
A dinâmica da batida, que aconteceu em uma região conhecida como Matinha, ainda não é conhecida. Segundo a Polícia Militar a pista precisou ser interditada para o atendimento das vítimas até o início da tarde, quando voltou a ser liberada. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local para dar apoio ao trânsito.