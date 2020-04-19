Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caminhão e dois carros

Acidente grave deixa ao menos um morto na BR 101, na Serra

Um caminhão e dois carros se envolveram no acidente que aconteceu no fim da manhã deste domingo (19); BR 101 no sentido Vitória está interditada, segundo PRF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 12:40

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 12:40

Estrada
  Crédito: Divulgação
Um acidente grave entre um caminhão e dois carros de passeio no quilômetro 248 da BR 101, na Serra, deixou ao menos uma pessoa morta no fim da manhã deste domingo (19), por volta das 11h30. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, a pista ficou interditada no sentido Vitória. Atualização: O trânsito foi liberado às 14h57.

Veja Também

Pelo menos 17 médicos testaram positivo para Covid-19 no ES, diz sindicato

As sombrinhas e a Festa da Penha: ensaio fotográfico

Coronavírus no ES: Casagrande faz novo pronunciamento e anuncia medidas

Acionada pela reportagem, a Eco 101 informou que foram encaminhados recursos da concessionária, com equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho. Além da pessoa que veio a óbito no local, outras três foram encaminhadas para o Hospital São Lucas e uma para o Hospital Infantil de Vitória. A rodovia operou em pare e siga no trecho.
Segundo a PRF, a perícia da Polícia Civil foi acionada e também se dirigiu ao local do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados