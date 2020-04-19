Acidente grave deixa ao menos um morto na BR 101, na Serra

Um acidente grave entre um caminhão e dois carros de passeio no quilômetro 248 da BR 101, na Serra, deixou ao menos uma pessoa morta no fim da manhã deste domingo (19), por volta das 11h30. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, a pista ficou interditada no sentido Vitória. Atualização: O trânsito foi liberado às 14h57.
Acionada pela reportagem, a Eco 101 informou que foram encaminhados recursos da concessionária, com equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho. Além da pessoa que veio a óbito no local, outras três foram encaminhadas para o Hospital São Lucas e uma para o Hospital Infantil de Vitória. A rodovia operou em pare e siga no trecho.
Segundo a PRF, a perícia da Polícia Civil foi acionada e também se dirigiu ao local do acidente.