  • Cabo da PM morre em grave acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha
Colisão fatal

Cabo da PM morre em grave acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

A moto pilotada pelo policial militar Jair José Rodrigues bateu de frente com um carro. O motorista do veículo fugiu e não prestou socorro à vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 12:30

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 12:30

A frente do veículo que bateu na moto do policial ficou completamente destruída
A frente do veículo que bateu na moto do policial ficou completamente destruída Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um cabo da Polícia Militar morreu em um grave acidente na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (22). A moto pilotada pelo policial Jair José Rodrigues bateu de frente com um carro. O motorista do veículo fugiu e não prestou socorro ao militar, que estava na corporação há 20 anos.

De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da PM, o acidente ocorreu por volta das 20h. No entanto, como não havia testemunhas no local, ainda não é possível concluir como a colisão aconteceu.
O carro envolvido na batida, que foi abandonado pelo motorista no local, pertence a uma locadora de veículos. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
*Com informações do G1 ES

