Cabo da PM morre em grave acidente na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um cabo da Polícia Militar morreu em um grave acidente na Rodovia do Sol, na altura do bairro Interlagos, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (22). A moto pilotada pelo policial Jair José Rodrigues bateu de frente com um carro. O motorista do veículo fugiu e não prestou socorro ao militar, que estava na corporação há 20 anos.
De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da PM, o acidente ocorreu por volta das 20h. No entanto, como não havia testemunhas no local, ainda não é possível concluir como a colisão aconteceu.
O carro envolvido na batida, que foi abandonado pelo motorista no local, pertence a uma locadora de veículos. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
*Com informações do G1 ES