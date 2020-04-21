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Duas operações policiais

Polícia do ES recupera mais de 1 tonelada de queijo roubado em MG

Última porção da carga foi recuperada pela Polícia Civil nesta segunda (20) durante operação em Guarapari; todo o queijo já foi devolvido à representação da marca no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 10:32

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 10:32

700 kg de queijo furtado em Minas Gerais foram apreendidos pela Polícia Civil em Guarapari na noite desta segunda (20)
Mais de 700kg de queijo furtado em Minas Gerais foram apreendidos pela Polícia Civil em Guarapari na noite desta segunda (20) Crédito: PC/Divulgação
Cerca de 700 quilos de queijo, roubado na cidade mineira de Pocrane, no dia 25 de março, foi recuperado pela Polícia Civil do Espírito Santo durante ação realizada na noite desta segunda-feira (20) em Guarapari. Um homem foi preso por agentes da Delegacia Patrimonial, autuado por receptação e encaminhado para triagem no presídio de Viana.
Queijo roubado em MG é recuperado em Guarapari
Antes da operação desta semana, a polícia capixaba já havia recuperado outros 800 quilos do produto na última quinta (16), em Vila Velha. Ao todo, cerca de 1,5 tonelada de queijo foi apreendido. 
A mercadoria apreendida já foi devolvida para o representante da marca no Estado.
700 kg de queijo furtado em Minas Gerais foram apreendidos pela Polícia Civil em Guarapari na noite desta segunda (20)
700 kg de queijo furtado em Minas Gerais foram apreendidos pela Polícia Civil em Guarapari na noite desta segunda (20) Crédito: PC/Divulgação

1,5 TONELADA ROUBADA

A Polícia Civil do Estado foi acionada pela polícia de Minas Gerais após o roubo, quando 1,5 tonelada de queijo foi levada.
Na última quinta-feira (16), a polícia estadual já havia recuperado os outros 800 quilos durante uma operação em Vila Velha. Na ocasião, outro suspeito foi preso e autuado por receptação. Nesta segunda (20), a PC encontrou o restante da carga.

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(Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta).

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