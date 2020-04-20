PRF apreende cinco carros carregados com mais de 400 kg de maconha no ES

Polícia Rodoviária Federal apreende cinco veículos com maconha em Mimoso do Sul Crédito: PRF/Divulgação

Em operação realizada às 11h desta segunda-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cinco carros carregados com cerca de 415 quilos de maconha. A droga estava dividida em 642 tabletes. A ação aconteceu no trevo de Apiacá, na BR-101, em Mimoso do Sul.

De acordo com o Núcleo de Operações Especializadas da PRF, os veículos partiram de São Paulo e a droga deveria ser interceptada na Serra. A ação aconteceu depois de uma denúncia anônima.