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BR 101

PRF apreende cinco carros carregados com mais de 400 kg de maconha no ES

Cinco suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Vitória; polícia descobriu carregamento da droga em operação na BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 13:30

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 13:30

Polícia Rodoviária Federal apreende quatro veículos com maconha em Mimoso do Sul
Polícia Rodoviária Federal apreende cinco veículos com maconha em Mimoso do Sul Crédito: PRF/Divulgação
Em operação realizada às 11h desta segunda-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cinco carros carregados com cerca de 415 quilos de maconha. A droga estava dividida em 642 tabletes. A ação aconteceu no trevo de Apiacá, na BR-101, em Mimoso do Sul. 
De acordo com o Núcleo de Operações Especializadas da PRF, os veículos partiram de São Paulo e a droga deveria ser interceptada na Serra.  A ação aconteceu depois de uma denúncia anônima.
Cinco pessoas foram detidas e encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal, em Vitória. 

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