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Violência

Homem é baleado por dona de pizzaria na Serra

Vítima foi encaminhada para hospital e empresária seguiu para a delegacia; polícia aguarda imagens das câmeras de segurança para investigar crime da madrugada desta segunda (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 12:21

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 12:21

Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
A autora dos diparos foi encaminhada para a  DPJ a Serra, em Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini
Um homem, de 50 anos, foi baleado por uma empresária, de 47 anos, dona de uma pizzaria na madrugada desta segunda-feira (20). O crime aconteceu em Bicanga, na Serra
À 0h20, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma tentativa de homicídio.  Ao chegarem à pizzaria, agentes encontraram um homem baleado na perna direita. O disparo foi realizado pela dona do estabelecimento. No restaurante, também estavam presentes a filha da empresária e dois funcionários. 
A causa do incidente continua sem explicação. De acordo com testemunhas, o homem chegou ao local escondendo uma suposta arma de fogo entre as roupas, proferindo ofensas e palavras de baixo calão. Em nenhum momento, ainda de acordo com as testemunhas, pareceu tratar-se de um assalto. Assustada, a empresária entrou em casa, pegou a arma e apontou para a vítima.

TIROS

A dona da pizzaria possui porte de armas de fogo e também curso de tiro. Ela proferiu dois disparos com uma Tauros, calibre .380 ACP. Um dos tiros foi direcionado para o alto, na tentativa de fazer com que o rapaz deixasse o local.  
De acordo com a empresária, duas pessoas desconhecidas foram até o local, conversaram com o homem baleado e foram embora, sem dar mais explicações. Moradores da região afirmam que a vítima dos disparos estava circulando pelo bairro desde a noite de domingo. 
A dona da pizzaria foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra e a vítima, levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. A polícia espera as imagens gravadas pelas câmeras do estabelecimento comercial para continuar investigando o caso.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil respondeu, por meio de nota: "A Policia Civil informa que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista".
(Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta)

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