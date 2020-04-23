Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma criança de 10 anos e um homem foram baleados na região de Mangue Seco, no bairro Santa Martha, em Vitória , nesta quarta-feira (22). De acordo com ligações feitas para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), ocupantes de um carro que seria roubado - e que já foi recuperado - efetuaram disparos na rua do bairro e, durante o tiroteio, as vítimas foram atingidas.

O homem foi atingido no braço. Ele foi levado para o PA de São Pedro, em Vitória, e teve alta ainda na noite desta quarta (22), segundo moradores do bairro que conversaram com a reportagem da TV Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Homem e criança são baleados no bairro Santa Martha, em Vitória

A criança foi atingida na perna e levada para o Hospital Infantil, também na Capital. Nenhum familiar foi encontrado pela reportagem da TV Gazeta para dizer o que aconteceu e informar o estado de saúde do menor. Funcionários do hospital disseram que não poderiam passar informações.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar informou, por nota, que "na tarde desta quarta-feira (22), indivíduos a bordo de um veículo passaram pela orla do Mangue Seco, em Santa Martha, realizando disparos de arma de fogo. Uma criança, de 10 anos, foi baleada e socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Infantil. Posteriormente, a PM recebeu a informação de que um homem também havia dado entrada no PA de São Pedro, alvejado no braço, na mesma ocorrência".

Disse ainda que "foi constatado que o veículo, um Space Fox, utilizado pelos suspeitos possuía restrição de furto e roubo e durante as buscas foi localizado no Morro do Macaco", e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

POLÍCIA CIVIL

Também por nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo apreendido foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde será periciado".