Homem é morto a tiros no bairro Santa Martha, em Vitória

Um homem foi morto a tiros por volta das 18h30 desta terça-feira (3) no bairro Santa Martha, em Vitória. De acordo com uma moradora que não quis se identificar, o homem que morreu seria de um bairro vizinho e namorava uma menina que morava no bairro.
"Ele morava no Mangue Seco, ao lado de Andorinhas. Falaram aqui que ele namorava uma menina aqui do bairro e que pessoas de Itararé vieram para matar ele. Parece que bandidos armados passaram em um Corolla preto e fizeram vários disparos", informou.
A Polícia Militar está no local e foi acionada pela reportagem de A Gazeta para mais informações. Em resposta, disse que não há informações sobre a autoria e motivação do fato. A Polícia Civil também esteve no local.