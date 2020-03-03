Homem é morto a tiros no bairro Santa Martha, em Vitória

"Ele morava no Mangue Seco, ao lado de Andorinhas. Falaram aqui que ele namorava uma menina aqui do bairro e que pessoas de Itararé vieram para matar ele. Parece que bandidos armados passaram em um Corolla preto e fizeram vários disparos", informou.

A Polícia Militar está no local e foi acionada pela reportagem de A Gazeta para mais informações. Em resposta, disse que não há informações sobre a autoria e motivação do fato. A Polícia Civil também esteve no local.