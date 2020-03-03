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Crime

Homem é morto a tiros no bairro Santa Martha, em Vitória

De acordo com uma moradora que não quis se identificar, o homem que morreu seria de um bairro vizinho; a Polícia Militar foi acionada

Publicado em 03 de Março de 2020 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 19:23
Homem foi morto a tiros no bairro Santa Martha, em Vitória Crédito: Internauta | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros por volta das 18h30 desta terça-feira (3) no bairro Santa Martha, em Vitória. De acordo com uma moradora que não quis se identificar, o homem que morreu seria de um bairro vizinho e namorava uma menina que morava no bairro.
"Ele morava no Mangue Seco, ao lado de Andorinhas. Falaram aqui que ele namorava uma menina aqui do bairro e que pessoas de Itararé vieram para matar ele. Parece que bandidos armados passaram em um Corolla preto e fizeram vários disparos", informou.
Homem é morto a tiros em Santa Martha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Militar está no local e foi acionada pela reportagem de A Gazeta para mais informações. Em resposta, disse que não há informações sobre a autoria e motivação do fato. A Polícia Civil também esteve no local.

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