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Vídeo mostra tiroteio no meio da rua em Vila Velha

A Polícia Militar conseguiu deter quatro suspeitos e apreendeu três armas; moradores relatam medo e insegurança

Publicado em 03 de Março de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 16:21
Um tiroteio foi registrado por moradores do bairro Santa Rita, em Vila Velha, por volta das 12 horas desta terça-feira (3). O vídeo acima flagrou o momento exato em que diversos homens trocam tiros, no meio da rua.
Segundo o relato de testemunhas, o tiroteio teria relação com o tráfico de drogas na região. Há várias facções rivais aqui: Bené, Primeiro de Maio, Pedrinha e Ataíde. É tudo briga por causa do tráfico de drogas e somos nós que acabamos no meio desse fogo cruzado, afirmou uma moradora, que não terá o nome divulgado.
"Qualquer sinal, já estamos alertas para nos abaixar, para nos esconder. A qualquer hora pode ter tiroteio e pessoas baleadas"
Moradora - Residente do bairro Santa Rita, em Vila Velha, preferiu não se identificar
De acordo com ela, este foi o terceiro tiroteio em menos de 24 horas no bairro. Isso é frequente. Ontem (segunda) teve um por volta do meio-dia e depois outro nessa madrugada, mais ou menos às 3h, contou. Estamos com medo. A gente não tem coragem de ir para a rua. O Estado tem tentado agir, mas não tem dado conta, avaliou.
Pouco após o tiroteio desta tarde, a Polícia Militar marcou presença em Santa Rita e chegou a usar um helicóptero para sobrevoar a região. A atitude teria cessado os problemas por apenas alguns instantes. Eles fizeram a ronda por aqui, ficaram parados um tempo e foram embora. Logo depois, eu já ouvi mais tiros, contou um morador.
"Se de dia está assim, à noite a gente não vai conseguir dormir. Vamos passar um estado de terror. Eu nunca vou conseguir me acostumar com isso"
Morador - Residente do bairro Santa Rita, em Vila Velha, preferiu não se identificar
Pai de um casal, ele informou que a filha pequena já chegou a ficar três dias sem ir para a creche por causa da falta de segurança na região. Hoje ela não foi. Eu também tinha que ir trabalhar, mas não me sinto seguro para sair. A padaria que tem aqui perto fechou, vai ter prejuízo. Estamos largados à nossa própria sorte, relatou.

4 DETIDOS E 3 ARMAS APREENDIDAS

Procurada por A Gazeta, a Polícia Militar informou que quatro pessoas foram detidas no bairro Santa Rita por causa do envolvimento no tiroteio desta terça-feira (3). Além delas, três armas foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira e dois revólveres calibre 38. A ocorrência segue no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de acordo com a Polícia Civil.
Após a prisão dos quatro homens, segundo o Sargento Bertolani, que ouviu os indivíduos na tarde desta terça-feira (3) na DHPP, os detidos demonstraram agressividade entre eles pelo fato de pertenceram a gangues diferentes. Ainda segundo o sargento, um dos quatro envolvidos é menor de idade e três deles têm passagens pela polícia.
"A condução foi feita em viaturas separadas para não haver o contato, tampouco ameaças. Mas enquanto atendíamos a ocorrência percebemos uma animosidade muito grande, uma agressividade entre partes de gangues diferentes", relatou.

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