Vídeo mostra tiroteio no meio da rua em Vila Velha

Um tiroteio foi registrado por moradores do bairro Santa Rita, em Vila Velha , por volta das 12 horas desta terça-feira (3). O vídeo acima flagrou o momento exato em que diversos homens trocam tiros, no meio da rua.

Segundo o relato de testemunhas, o tiroteio teria relação com o tráfico de drogas na região. Há várias facções rivais aqui: Bené, Primeiro de Maio, Pedrinha e Ataíde. É tudo briga por causa do tráfico de drogas e somos nós que acabamos no meio desse fogo cruzado, afirmou uma moradora, que não terá o nome divulgado.

"Qualquer sinal, já estamos alertas para nos abaixar, para nos esconder. A qualquer hora pode ter tiroteio e pessoas baleadas" Moradora - Residente do bairro Santa Rita, em Vila Velha, preferiu não se identificar

De acordo com ela, este foi o terceiro tiroteio em menos de 24 horas no bairro. Isso é frequente. Ontem (segunda) teve um por volta do meio-dia e depois outro nessa madrugada, mais ou menos às 3h, contou. Estamos com medo. A gente não tem coragem de ir para a rua. O Estado tem tentado agir, mas não tem dado conta, avaliou.

Pouco após o tiroteio desta tarde, a Polícia Militar marcou presença em Santa Rita e chegou a usar um helicóptero para sobrevoar a região. A atitude teria cessado os problemas por apenas alguns instantes. Eles fizeram a ronda por aqui, ficaram parados um tempo e foram embora. Logo depois, eu já ouvi mais tiros, contou um morador.

"Se de dia está assim, à noite a gente não vai conseguir dormir. Vamos passar um estado de terror. Eu nunca vou conseguir me acostumar com isso" Morador - Residente do bairro Santa Rita, em Vila Velha, preferiu não se identificar

Pai de um casal, ele informou que a filha pequena já chegou a ficar três dias sem ir para a creche por causa da falta de segurança na região. Hoje ela não foi. Eu também tinha que ir trabalhar, mas não me sinto seguro para sair. A padaria que tem aqui perto fechou, vai ter prejuízo. Estamos largados à nossa própria sorte, relatou.

4 DETIDOS E 3 ARMAS APREENDIDAS

A Gazeta, a Polícia Militar informou que quatro pessoas foram detidas no bairro Santa Rita por causa do envolvimento no tiroteio desta terça-feira (3). Além delas, três armas foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira e dois revólveres calibre 38. A ocorrência segue no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( Procurada por, a Polícia Militar informou que quatro pessoas foram detidas no bairro Santa Rita por causa do envolvimento no tiroteio desta terça-feira (3). Além delas, três armas foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira e dois revólveres calibre 38. A ocorrência segue no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), de acordo com a Polícia Civil

Após a prisão dos quatro homens, segundo o Sargento Bertolani, que ouviu os indivíduos na tarde desta terça-feira (3) na DHPP, os detidos demonstraram agressividade entre eles pelo fato de pertenceram a gangues diferentes. Ainda segundo o sargento, um dos quatro envolvidos é menor de idade e três deles têm passagens pela polícia.