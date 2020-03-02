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66 anos

Idoso suspeito de abusar de neta de 10 anos é preso em Marataízes

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, cumpriu o mandado de prisão temporária na atual residência do homem, sendo que os abusos eram cometidos na residência onde o avô vivia anteriormente com a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 20:15

Publicado em 02 de Março de 2020 às 20:15

Delegacia de Marataízes Crédito: Reprodução/Google Maps
Um idoso de 66 anos, suspeito de abusar sexualmente da neta de apenas 10 anos de idade, foi preso na última quinta-feira (27), em Marataízes. A Polícia Civil, com apoio da Guarda Municipal, cumpriu o mandado de prisão temporária na atual residência do homem, sendo que os abusos eram cometidos na casa onde o avô vivia anteriormente com a vítima.
De acordo com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, Renato Perin, o crime foi denunciado pela avó da criança, no final de fevereiro, após a descoberta de que o suspeito trocava mensagens de cunho sexual com a neta. A autoridade explicou que, à época, o homem não havia sido detido, já que não houve flagrante.
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Ainda segundo Perin, a vítima já tinha sofrido outros abusos no Estado do Rio de Janeiro, tendo se mudado para o Espírito Santo para se distanciar de possíveis agressores. O homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema penitenciário.

O CASO

Uma criança de 10 anos recebeu uma medida protetiva, na noite de 16 de fevereiro, após terem sido encontradas mensagens enviadas pelo avô dela, demonstrando que ele praticava abuso sexual contra a menina. O caso aconteceu em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, e foi registrado na Delegacia de Itapemirim. O homem é pai da mãe da vítima.
Segundo o delegado Djalma Pereira, o idoso negou que o fato tenha acontecido, mas "as mensagens encontradas no celular são fatos contundentes". Durante o depoimento, o avô da criança passou mal e precisou ser levado ao Hospital Evangélico de Itapemirim, onde ficou em atendimento.

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