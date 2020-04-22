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Polícia divulga vídeo que mostra momento em que gêmeo é morto em Cariacica

Dupla de criminosos confundiu o pedreiro Felício Araújo Soares, de 26 anos, e o irmão dele, Feliciano, com traficantes rivais da região de Graúna, em Cariacica. Crime ocorreu no dia 31 de dezembro de 2019 e o responsável pelo assassinato foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 14:14

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 14:14

Criminosos saltaram do carro branco e confundiram Felicio e o irmão com criminosos rivais antes de efetuarem os disparos
Criminosos saltaram do carro branco e confundiram Felicio e o irmão com criminosos rivais antes de efetuarem os disparos Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (22) um vídeo que mostra o exato momento em que o pedreiro Felício Araújo Soares, de 26 anos, foi morto no dia 31 de dezembro de 2019, no bairro Graúna, em Cariacica. Ele era irmão gêmeo de Feliciano Araújo Soares, que também foi alvo de disparos e acabou atingido em uma das pernas, quando saíam de uma lotérica no último dia do ano passado. Felício não resistiu a um tiro no peito. A polícia divulgou o vídeo e as informações sobre o crime em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (22).
A gravação, inclusive, foi parte da investigação concluída do caso, que resultou na prisão do autor do crime, um homem de 25 anos e que já se encontra preso no Complexo de Viana. Pelas imagens e também outras informações contidas nos inquéritos, a Polícia Civil concluiu que o crime ocorrido não foi um latrocínio  roubo seguido de morte. Além disso, o vídeo contradiz a versão dada pelo assassino de que Felício teria reagido ao ser abordado pela dupla, como contou o delegado Gianno Trindade, da Delegacia de Segurança Patrimonial.

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"O Felício, o irmão e uma terceira pessoa estavam voltando de uma lotérica e quando passavam por uma rua foram abordados por dois criminosos que desceram de um carro. Em momento algum eles reagiram e a vítima chegou a oferecer o celular ao criminoso. Eles acabaram sendo confundidos com traficantes rivais da disputa que existe pelo tráfico na região de Graúna e Porto Santana e acabou morrendo sem ter feito nada. No áudio que enviou aos chefes do tráfico, o responsável pelo crime havia dito que houve reação, mas não foi o que ocorreu", disse o delegado.
Polícia divulga vídeo que mostra momento em que gêmeo é morto em Cariacica

PRISÃO

Embora o caso tenha sido esclarecido apenas nesta quarta-feira, a prisão do autor do assassinato ocorreu ainda em meados de janeiro, quando o responsável por atirar sofreu uma tentativa de homicídio.

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"Esse homem de 25 anos foi atingido por disparos em janeiro e ficou muito mal. Ele acabou internado e as investigações o apontaram como autor do disparo que matou o Felício. Ele foi atingido dias depois de cometer o crime, que na época deu muita repercussão. Após se recuperar, ele foi preso e já se encontra no presídio", complementou o delegado.

À PROCURA

Com o inquérito concluído, a Polícia Civil agora busca pelo outro homem que participou da ação criminosa. Ele, inclusive, já foi identificado. O delegado Gianno Trindade salientou ainda que o motorista do carro que os criminosos estavam quando cometeram o crime não teve participação.
"Eles dois chamaram um carro por aplicativo e quando passavam por uma rua próxima avistaram os três. Aí eles gritaram 'olha os inimigos' e obrigaram o motorista a voltar e entrar na rua onde os três estavam. Depois desceram do veículo e praticaram a ação", detalhou.
O homem que foi detido pela morte de Felício Araújo Soares foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado. Além disso, o responsável pelo crime acumula passagens pela polícia. Já o outro irmão, Feliciano, se recuperou dos ferimentos e o terceiro rapaz que aparece no vídeo conseguiu fugir na direção contrária sem ser alvejado.

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