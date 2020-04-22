Criminosos saltaram do carro branco e confundiram Felicio e o irmão com criminosos rivais antes de efetuarem os disparos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A gravação, inclusive, foi parte da investigação concluída do caso, que resultou na prisão do autor do crime , um homem de 25 anos e que já se encontra preso no Complexo de Viana. Pelas imagens e também outras informações contidas nos inquéritos, a Polícia Civil concluiu que o crime ocorrido não foi um latrocínio  roubo seguido de morte. Além disso, o vídeo contradiz a versão dada pelo assassino de que Felício teria reagido ao ser abordado pela dupla, como contou o delegado Gianno Trindade, da Delegacia de Segurança Patrimonial.

"O Felício, o irmão e uma terceira pessoa estavam voltando de uma lotérica e quando passavam por uma rua foram abordados por dois criminosos que desceram de um carro. Em momento algum eles reagiram e a vítima chegou a oferecer o celular ao criminoso. Eles acabaram sendo confundidos com traficantes rivais da disputa que existe pelo tráfico na região de Graúna e Porto Santana e acabou morrendo sem ter feito nada. No áudio que enviou aos chefes do tráfico, o responsável pelo crime havia dito que houve reação, mas não foi o que ocorreu", disse o delegado.

Your browser does not support the audio element. Polícia divulga vídeo que mostra momento em que gêmeo é morto em Cariacica

PRISÃO

Embora o caso tenha sido esclarecido apenas nesta quarta-feira, a prisão do autor do assassinato ocorreu ainda em meados de janeiro, quando o responsável por atirar sofreu uma tentativa de homicídio.

"Esse homem de 25 anos foi atingido por disparos em janeiro e ficou muito mal. Ele acabou internado e as investigações o apontaram como autor do disparo que matou o Felício. Ele foi atingido dias depois de cometer o crime, que na época deu muita repercussão. Após se recuperar, ele foi preso e já se encontra no presídio", complementou o delegado.

À PROCURA

Com o inquérito concluído, a Polícia Civil agora busca pelo outro homem que participou da ação criminosa. Ele, inclusive, já foi identificado. O delegado Gianno Trindade salientou ainda que o motorista do carro que os criminosos estavam quando cometeram o crime não teve participação.

"Eles dois chamaram um carro por aplicativo e quando passavam por uma rua próxima avistaram os três. Aí eles gritaram 'olha os inimigos' e obrigaram o motorista a voltar e entrar na rua onde os três estavam. Depois desceram do veículo e praticaram a ação", detalhou.